Куликова из "Склифосовского": Понимала, что надо поднять голову, но была скована зажимом и ужасом

В 1998 году актриса Мария Куликова успешно окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Мастером курса у звезды "Склифосовского" был Евгений Князев.
В свежем интервью Куликова призналась, что могла вообще не попасть в учебное заведение. На вступительных экзаменах Мария не знала, как заинтересовать педагогов.
В третьем туре отбора будущей знаменитости и другим абитуриентам поручили коллективную работу – сделать этюд. Юноши и девушки должны были разыграть сценку в купе: четыре человека заняли свои места и к ним приходит пятый, у него билет тоже в это купе — в проездном документе опечатка.
Мария понимала, что это ее последний шанс показать себя. Куликова была очень напугана и расстроена. От избытка эмоций она в буквальном смысле оцепенела. Пока другие абитуриенты играли роли, она сидела с книгой в руках и делала вид, что читает.
"Понимала, что надо поднять голову и вступить в какой-то диалог с ребятами, но была скована зажимом и ужасом", - призналась звезда "Склифосовского".
Педагоги сочли поведение Марии интересным и органичным. Профессора решили, что Куликова изображала человека, который не вступает в конфликт. Разубеждать приемную комиссию актриса не стала.