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Сериалы
Куликова из "Склифосовского": Понимала, что надо поднять голову, но была скована зажимом и ужасом

Куликова из "Склифосовского": Понимала, что надо поднять голову, но была скована зажимом и ужасом

Актриса откровенно рассказала о поступлении в театральный.
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В 1998 году актриса Мария Куликова успешно окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Мастером курса у звезды "Склифосовского" был Евгений Князев.

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В свежем интервью Куликова призналась, что могла вообще не попасть в учебное заведение. На вступительных экзаменах Мария не знала, как заинтересовать педагогов.

В третьем туре отбора будущей знаменитости и другим абитуриентам поручили коллективную работу – сделать этюд. Юноши и девушки должны были разыграть сценку в купе: четыре человека заняли свои места и к ним приходит пятый, у него билет тоже в это купе — в проездном документе опечатка.

Мария понимала, что это ее последний шанс показать себя. Куликова была очень напугана и расстроена. От избытка эмоций она в буквальном смысле оцепенела. Пока другие абитуриенты играли роли, она сидела с книгой в руках и делала вид, что читает.

"Понимала, что надо поднять голову и вступить в какой-то диалог с ребятами, но была скована зажимом и ужасом", - призналась звезда "Склифосовского".

Педагоги сочли поведение Марии интересным и органичным. Профессора решили, что Куликова изображала человека, который не вступает в конфликт. Разубеждать приемную комиссию актриса не стала.

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Фото: Server Amzayev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2022, 18:12 Источник: "Антенна-Телесемь" ✓ Надежный источник
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Бомбоубежище, казематы и "потери": как снимали сериал "Бег улиток" с Толкалиной и Урсуляк

комментарии

Ответить:

Гость950017
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хорошая актриса!
dunnujonnu
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Педагоги сочли поведение Марии интересным и органичным. Профессора решили, что Куликова изображала человека, который не вступает в конфликт. Разубеждать приемную комиссию актриса не стала.
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