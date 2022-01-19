Роман с режиссером, внебрачный ребенок и уход из "Склифосовского": что известно об Ольге Красько

Поклонники отечественных теленовелл знают актрису Ольгу Красько благодаря роли заведующей отделением неотложной хирургии Ларисы Куликовой в сериале "Склифосовский". В ленте о медиках актриса снималась всего два сезона. Из популярного проекта Красько ушла по собственной инициативе.
По словам Красько, в "Склифосовском" она себя исчерпала. Ольга устала от медицинской терминологии. Сценарий, говорит актриса, должен иметь смысл, в противном случае за работу она не возьмется. Материальная сторона вопроса при выборе ролей для Красько не главное.
В ноябре минувшего 2021 года Ольга Красько отметила 40-летие. Актриса все еще служит в Театре-студии Табакова. Сцене Красько подарила без малого 20 лет. В творческой биографии Ольги 49 кинопроектов. Самая свежая ее работа – сериал "Московский роман". Картина режиссера Ольги Субботиной для актрисы была шагом в неизведанное. Действие ленты берет свое начало в 1987 году и продолжается до наших дней. Героиня Красько в итоге становится бабушкой. Роль потребовала от Ольги серьезной внутренней работы.
Звезда сериала "Склифосовский" замужем за чиновником. Избранник Ольги Красько, Вадим Петров, работает в правительстве Бурятии. У пары подрастают сыновья: пятилетний Остап и четырехлетний Олег. Наследников супруги назвали в честь Остапа Бендера и Олега Табакова.
У Ольги также есть 15-летняя дочь Олеся. Отец девочки – известный режиссер Джаник Файзиев.
В 2005 году на съемках фильма "Турецкий гамбит" у Красько и Файзиева случился служебный роман. Режиссер на тот момент был женат на Лине Эспли, растил дочь и сына. Как утверждает Ольга, она была влюблена в Джаника, но уйти из семьи ему не позволила. "Когда ты становишься мамой, ты начинаешь по-другому смотреть на чужие семьи", – отмечала артистка в одном из интервью.
Файзиев не забыл о дочери от Красько. Режиссер обеспечивает наследницу материально, и, по слухам, купил девочке квартиру.
Олеся Файзиева уже пошла по стопам знаменитой матери. Под псевдонимом Аля Майер наследница актрисы и режиссера снимается в кино. "То, что сейчас она попала в кино, — только ее заслуга. Ее фотографию случайно увидел агент и предложила попробовать", – рассказывала Ольга Красько.