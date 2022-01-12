Аверина и его героя ждут большие перемены: создатели раскрыли секрет продолжения "Склифосовского"

Совсем скоро телеканал "Россия 1" порадует зрителей девятым сезоном сериала "Склифосовский". Создатели картины раскрыли сюжет новой части ленты, который ранее держали в строжайшем секрете.
В свежих эпизодах к своим персонажам вернутся актеры Максим Аверин и Мария Куликова. Герой Аверина, хирург Олег Брагин, в новых сериях резко меняет свою жизнь – увольняется из НИИ скорой помощи. Персонаж уходит в обычную поликлинику на должность участкового специалиста.
Жена Олега Брагина, Марина Нарочинская, утомлена выходками избранника. Героине требуется время, чтобы привести мысли в порядок. Она предлагает супругу поставить отношения на паузу. Бывший коллега предлагает Нарочинской перевестись в центр Бурденко, та соглашается. Мужчина пытается закрутить роман с Мариной. Брагина тем временем мечтает соблазнить главврач поликлиники Сперанская. Роль разлучницы, напомним, досталась звезде отечественных теленовелл Марии Порошиной.
В Склифе между тем неспокойно. Коллектив сотрясают кадровые перестановки и судебные разбирательства. Кроме того, от работы врачей отвлекают любовные приключения и перемены в личной жизни.