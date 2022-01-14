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Сериалы
Вымоленные двойняшки, приемный сын и сыроедение: что известно о жизни звезды "Ищейки" Миллера

Вымоленные двойняшки, приемный сын и сыроедение: что известно о жизни звезды "Ищейки" Миллера

Артист Дмитрий Миллер много лет счастлив в браке.
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С начала недели на Первом канале транслируется сериал "Ищейка". Одну из главных ролей в ленте, предпринимателя Петра Иноземцева, играет 49-летний Дмитрий Миллер.

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По словам актера, Миллер – его настоящая фамилия, хотя некоторые принимают ее за псевдоним. Отец Дмитрия – поволжский немец, мама артиста родилась во Владикавказе. Между тем малой родиной самого актера являются подмосковные Мытищи, там прошли его детство и юность.

Будучи ребенком, Дмитрий даже и не думал, что станет актером. После школьного выпускного он поступил в медицинский техникум. Однажды Миллер увидел объявление о наборе учеников в театральную студию. Молодой человек решил попробовать себя на новом поприще. Дмитрий прошел прослушивание. Спустя время он поступил в Щепкинское училище.

Первые хорошие деньги за съемки, рассказал Миллер в свежем интервью, он получил в сериале "Монтекристо". Куда потратил гонорар, артист точно не помнит, предполагает, что спустил на еду и одежду.

В 2009 году Дмитрий Миллер женился на коллеге по цеху Юлии Деллос, в которую влюбился еще в юности. Долгое время у пары был только один ребенок – сын Юлии от первого брака Данил. Спустя 13 лет ожидания, походов по гадалкам и святым местам у Миллера и Деллос родились общие дети – двойняшки Марианна-Дарина и Алиса-Виктория.

Младшим наследницам, говорит Миллер, уже семь лет. Вымоленные малышки растут быстро, незаметно и уже ходят в школу. На детей Дмитрий не жалуется. По словам артиста, рассказывать о тяготах родительства – лишь Бога гневить. Не так давно Миллер стал дедушкой – у его приемного сына Данила родилась дочка Мирослава.

Ради детей супруга артиста поставила карьеру на паузу. Долгое время Юлия занималась только семьей. Сейчас Деллос хочет вернуться в профессию. Миллер всячески поддерживает избранницу.

Ранее Юлия вместе с наследниками подолгу жила в Италии, поэтому Дмитрию приходилось разрываться между семьей и работой. Теперь, когда девочки пошли в школу, семейство постоянно находится в Москве. Недавно звезда "Ищейки" перевезла родных в новый дом, хотя ремонт там еще продолжается. Миллер и его избранница ждут не дождутся, когда можно будет вновь свободно путешествовать по миру. Артист и его супруга обожают отдыхать на Сардинии.

Звезда сериала "Ищейка" увлекается разными направлениями диетологии. Периодически Дмитрий Миллер переходит на сыроедение или вегетарианство. Отказ от мяса даже на время, считает актер, помогает почувствовать себя иначе. Употребление в пищу только сырых продуктов, отмечает звезда, "окрыляет" и делает "воздушным".

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 16:04

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