Скорая на съемках и приступ в наркологическом центре: что предшествовало смерти звезды "Кухни"

Накануне, 16 января, стало известно о кончине звезды сериалов "Ищейка", "Медиум" и "Кухня" Ивана Рудакова. 43-летняя знаменитость ушла из жизни в реанимационном отделении одной из столичных больниц.
За сутки до трагических событий папа Ивана, режиссер Алексей Рудаков, обращался через соцсети к общественности. Рудаков-старший просил молиться за выздоровление наследника.
Звезда "Ищейки" находилась на ИВЛ. Медики диагностировали у Ивана Рудакова проблемы с легкими и сердцем. Врачи оценивали состояние артиста как крайне тяжелое.
Летом 2021 года Иван тяжело переболел ковидом. Коварная зараза пошатнула здоровье актера. Как сообщил отец Рудакова, в реанимации тот оказался именно из-за последствий перенесенной коронавирусной инфекции.
Спасти Ивана Рудакова не удалось. "Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет!" – написал в микроблоге отец знаменитости.
Как рассказала журналистам актриса Наталья Суркова, Иван Рудаков занемог еще в декабре. В тот период артисты вместе снимались в новой части сериала "Медиум". По словам Сурковой, в один из дней Рудакову стало плохо с сердцем. На площадку даже пришлось вызывать бригаду медиков. Иван, несмотря на недомогание, в тот же вечер вернулся в кадр.
Коллеги Ивана Рудакова не могут поверить в случившееся. Соболезнования семье артиста принес актер Павел Трубинер. Знаменитости дружили. Трубинер признался, что находится в шоке от случившегося.
Все, кто знал Рудакова, утверждают, что артист вел здоровый образ жизни. Между тем, по данным "МК", сердечный приступ у Ивана случился, когда он находился в наркологической клинике в Сокольниках, что кажется немного странным. Как утверждает издание, из центра для зависимых знаменитость перевезли в обычную больницу 14 января. В каком качестве актер находился в клинике в Сокольниках пока не известно. Не исключено, что Рудаков навещал кого-то из пациентов.
У Ивана Рудакова осталась десятилетняя дочь Серафима. Актер
обожал наследницу. С матерью девочки Рудаков был разведен, но поддерживал
теплые отношения.