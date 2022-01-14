У жены звезды "Секса в большом городе" случился срыв на фоне грязного скандала

Супруга звезды сериала "Секс в большом городе" Криса Нота переживает непростой период. Накануне папарацци сняли Тару Уилсон, рыдающей в припаркованном авто. Женщина сидела за рулем, прикрывая лицо руками. Как сообщают репортеры, Уилсон больше не носит обручальное кольцо. Вероятно, у Тары случился нервный срыв.
Инсайдеры отмечают, что адвокаты Уилсон уже готовят документы на развод. Между тем сама Тара чудовищно раздавлена после того, как ее мужа, звезду сериала "Секс в большом городе", обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. В декабре минувшего 2021 года сразу несколько женщин заявили о том, что пострадали от действий Крита Нота.
С тех пор Крис и Тара не живут вместе. Уилсон забрала детей и отправилась встречать Рождество в Лос-Анджелес. Нот, в свою очередь, остался в Нью-Йорке. Супруги прожили вместе 20 лет, этот разрыв для них крайне болезненный. Пока еще супруга знаменитости пытается защитить отпрысков: 13-летнего Ориона Кристофера и двухлетнего Китса.
Стоит отметить, что Крис Нот отрицает все обвинения. Как заявил артист, он никого не заманивал домой и не насиловал. По словам Нота, все его сексуальные контакты били по взаимному согласию.