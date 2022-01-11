Коллега с потрохами сдала напустившую туману Марию Куликову

После расторжения брака с актером Денисом Матросовым в 2015 году Мария Куликова держит в тайне подробности личной жизни. Известно, что знаменитость семь лет живет в фактическом браке с мужчиной, имени которого не называет принципиально. Между тем общественность уверена, что речь идет об актере Виталии Кудрявцеве. Знаменитости, по слухам, познакомились на площадке картины "Слишком красивая жена".
В свежем интервью экс-избранница Виталия Кудрявцева, звезда сериала "Молодежка" Серафима Низовская, с потрохами сдала напустившую туману Марию Куликову. 40-летняя Низовская сообщила, что ее бывший муж все еще счастлив с Куликовой. Дескать, знаменитости предпочитают не афишировать близость и пока не спешат регистрировать отношения.
"Смешно было читать в прессе, что Виталий от меня к ней ушел", – отмечает Серафима. По словам актрисы, Кудрявцев сошелся с Куликовой только спустя несколько лет после расставания с ней.
У Кудрявцева и Низовской подрастает общий сын Савелий. Артист активно участвует в воспитании наследника. Более того, Савелий дружит с сыном новой зазнобы отца Иваном. Мария и Виталий часто берут обоих мальчиков с собой на отдых.