Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
партнеры
Вторник
11 января
Лента новостей
19:46
Житель Свердловской области зарезал друга во время попойки из-за замечания
19:40
"Родился еще один малыш": Бледанс на Рождество круто поменяла жизнь
19:24
Политолог Бортник заявил об эксплуататорском отношении США к Украине
18:52
Изуродованная огнем Хлебникова вынуждена ютиться у друзей: Выписали
18:48
В Красногорске двое мужчин избили и ограбили знакомого
18:41
Коллега с потрохами сдала напустившую туману Марию Куликову
18:41
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
18:17
Королева показала свою реальную фигуру: Живот и складки на боках
18:15
Эксперт Кулик об опасности переговоров США и России для Украины: Закрепляют сферы влияния
18:00
"Взяли бы на телевидение без Андрея?": подруга Аршавина врезала ушлой Барановской
17:52
"Разорвать щипцами и выбросить в мусор": Бледанс набросилась на дочь Турецкого после трагедии
17:50
"Не пускали": Немощного Краско бросили в горящем доме во время пожара
17:34
Еле оправившаяся МакSим засветила интимное место
17:25
"Не было ничего хуже": звезда "Друзей" призналась в позорном провале
17:11
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о возможном госперевороте в Узбекистане
17:03
В России выявили доморощенный "омикрон"
17:02
"Я обалдела": 70-летняя Алферова насладилась "Шишками" красавца-блондина
17:01
Домашний тиран? Под чье влияние попала резко изменившаяся Волочкова
16:46
Певица Слава взвыла из-за обвинений в пьянстве: Не пишите мне гадости
16:43
Выносили на руках: как уходил истерзанный раком Степанов из сериала "Михайло Ломоносов"
16:37
В Кремле подвели итоги переговоров России и США по гарантиям безопасности
16:35
Учеба в Оксфорде, пышные формы и роскошная жизнь: какой выросла любимая внучка Кобзона
16:12
Зеленский согласился сесть за стол переговоров по конфликту в Донбассе
16:10
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
16:09
"Уйди оттуда!": жутко распухшего Малахова погнали в шею из "Прямого эфира"
16:04
Москвичей предупредили о наступлении сильных морозов
15:53
"Елки 8" оконфузились: создателей фильма поймали на краже
15:43
Популярный спектакль оказался на грани срыва из-за госпитализации Прокловой
15:38
Вскрылись данные о тайном замужестве сраженной инсультом Прокловой
15:38
"Не захотела французам мыть полы": затворница Талызина впервые рассказала об эмиграции
15:23
"Ужасная путаница": Разбазаривший деньги Лоза втянут в проблемы с законом
14:52
"Настучать ему в репу": Джигурда вызвал Губерниева на ринг
14:49
Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
14:48
Подцепившая заразу от американца Наталья Штурм взмолилась: Поберегите себя
14:46
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили
14:46
"На шее пульсировала вена": Кожевникова покорилась Хабенскому в интимный момент
14:45
"Это позор": Ефремов восстал против связи Щербакова с Успенской
14:33
"Это странно и смешно": Банщикова из "Ищейки" в пух и прах разнесла молодящихся дам
14:24
Зачем Бузова сует народу под нос свои трусы: Раскрыта правда
14:12
Новый спонсор? Кто обеспечивает избалованных роскошью дочерей Бородиной
14:03
"Мой самый главный": Муцениеце похвасталась любимым мужчиной
13:59
В Кремле ответили на вопрос о повышении пенсий в 2022 году
13:50
"Тошнит, кружит, мотает": госпитализированная Проклова раскрыла ужасы своего состояния
13:49
"Чуть не опоздали": Крутой едва не потерял жену в считанные минуты
13:44
Новые данные о сраженной инсультом Прокловой: Что-то с мозжечком
13:33
В Москве нашли тело бывшего вице-президента "КАМАЗа"
13:28
"Да они голые там!": жена об "интиме" Щербакова с Прокловой
13:20
Вторая Асмус: новая избранница наплевала на сгорающего в больнице Харламова
13:14
Посольство России обвинило США в подрыве стабильности на постсоветском пространстве
13:13
Все в шоке: новый директор принял неожиданное решение о судьбе МХАТа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кто управляет Марией Шукшиной: Щербаков предупредил об опасности
Раскрыта причина внезапного развода Лепса: Переспал с Барановской
Валерия потерпела оглушительный провал: Не дано
"С косметикой лучше": Макеева показала себя без фильтров и фотошопа
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
"Вся перетянутая": 38-летнюю Алсу рассекретила подруга
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Коллега с потрохами сдала напустившую туману Марию Куликову

Коллега с потрохами сдала напустившую туману Марию Куликову

Известная актриса подтвердила слухи о звезде сериала "Склифосовский" Марии Куликовой.
прочитано 356 раз

После расторжения брака с актером Денисом Матросовым в 2015 году Мария Куликова держит в тайне подробности личной жизни. Известно, что знаменитость семь лет живет в фактическом браке с мужчиной, имени которого не называет принципиально. Между тем общественность уверена, что речь идет об актере Виталии Кудрявцеве. Знаменитости, по слухам, познакомились на площадке картины "Слишком красивая жена".

ПО ТЕМЕ

Раскрывшую тайну личной жизни Марию Куликову сняли на диване в объятиях мужчины

Заорала как резаная и протиснулась: перепуганная Мария Куликова глупо опозорилась

В свежем интервью экс-избранница Виталия Кудрявцева, звезда сериала "Молодежка" Серафима Низовская, с потрохами сдала напустившую туману Марию Куликову. 40-летняя Низовская сообщила, что ее бывший муж все еще счастлив с Куликовой. Дескать, знаменитости предпочитают не афишировать близость и пока не спешат регистрировать отношения.

"Смешно было читать в прессе, что Виталий от меня к ней ушел", – отмечает Серафима. По словам актрисы, Кудрявцев сошелся с Куликовой только спустя несколько лет после расставания с ней.

У Кудрявцева и Низовской подрастает общий сын Савелий. Артист активно участвует в воспитании наследника. Более того, Савелий дружит с сыном новой зазнобы отца Иваном. Мария и Виталий часто берут обоих мальчиков с собой на отдых.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Server Amzayev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 18:41 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Подкаминская в белом и Бледанс в розовой коже сразились на премьере сериала "Последний аксель"

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Какая гадина!": 75-летняя Неелова шокирована неожиданными откровениями Ярмольника

Актер поразил коллегу
Шоу-бизнес

Обнародовано редкое фото детей Мироновой: Легенду копировали

Публика ахнула
Шоу-бизнес

"А куда все делось?": потерявшая пышную грудь молодая жена Цекало разочаровала народ

Женщину узнали не сразу
Шоу-бизнес

Раскрыт страшный диагноз госпитализированной Тарасовой: Жаловалась на головные боли

Тренер сама вызвала скорую

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

В России выявили доморощенный "омикрон"
За сутки в России ковидом заболело 17,5 тысяч человек
За сутки в России выявили менее 16 тысяч новых случаев COVID-19
"Будут сотни тысяч": вирусолог Альштейн предрек рекордную заболеваемость ковидом в России из-за "омикрона"

Спорт

Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка

Регионы

Житель Свердловской области зарезал друга во время попойки из-за замечания
В Красногорске двое мужчин избили и ограбили знакомого
В жилом доме Южно-Сахалинска взорвался газ
Жители Чехова бьют тревогу из-за нападающих на людей агрессивных собак
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+