Раскрывшую тайну личной жизни Марию Куликову сняли на диване в объятиях мужчины

Звезда отечественных сериалов Мария Куликова недавно раскрыла личную тайну. 44-летняя знаменитость призналась, что более шести лет счастлива в отношениях.
По словам Марии, ее избранник тоже снимается в кино, поэтому спокойно относится к ее длительным отъездам и поздним возвращениям со съемок. Куликова считает, что ей очень повезло, ведь она встретила человека, с котором во всем совпадает. Личность любимого актриса не раскрыла, однако в Сети уверены, что это артист Виталий Кудрявцев.
Сейчас Мария в Твери, на съемках новой мелодрамы "Повитуха". Ради работы в ленте Куликовой пришлось на время расстаться с избранником и сыном от прошлых отношений. Партнером Марии Куликовой в "Повитухе" стал Александр Макогон – звезда сериалов "Стенограмма судьбы", "Акушерка. Счастье на заказ" и "Ищейка".
В распоряжении "Дни.ру" оказалось несколько фото со съемок. На одном из кадров Куликова и Макогон запечатлены на диване в обнимку.
Публикация пикантных снимков отношениям Марии не угрожает – избранник не будет устраивать звезде сцен ревности, так как понимает, что это только лишь работа. Артистка утверждает, что в ее браке не бывает кризисов.
В ленте "Повитуха" Марии Куликовой досталась роль владелицы частной клиники – врача Елены Сазоновой. С героиней происходят страшные события: мошенники отнимают бизнес, она попадает в автокатастрофу. В себя доктор Сазонова приходит в деревенской глуши. Персонаж Куликовой не помнит ничего из своей прошлой жизни. Елена пытается понять, как оказалась в отдаленном от цивилизации поселении и кем она на самом деле является.
Режиссером нового проекта "Повитуха" стал Вячеслав Лавров. Картину снимают для телеканала "Россия".