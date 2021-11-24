Заорала как резаная и протиснулась: перепуганная Мария Куликова глупо опозорилась

Актриса не смогла сдержать эмоций.

Звезда сериала "Склифосовский" Мария Куликова рассказала о позорном моменте, который пережила в собственный день рождения. Актриса попала в глупую ситуацию во время прохождения квеста. Принять участие в приключенческой игре Марию уговорила подруга.

По словам Куликовой, в момент прохождения квеста она умирала от страха. Из-за развитого воображения актриса постоянно забывала, что происходящие вокруг ужасы – всего лишь постановка. В какой-то момент Мария потеряла связь с реальностью и не смогла сдержать эмоций.

Увидев мужчину, который по сценарию изображал убийцу, Куликова "заорала как резаная". В ужасе звезда отечественных теленовелл не смогла набрать код, чтобы открыть дверь.

"От страха каким-то чудом протиснулась в отверстие для кошки! Как — сама не поняла!" – рассказала звезда "Склифосовского" в свежем интервью.

Мария Куликова поведала также, что старается сделать свои выходные как можно более насыщенными. Актриса и ее сын-школьник любят посещать экскурсии. Недавно, например, знаменитость и ее наследник ходили на сыроварню, где узнали все о производстве любимого многими продукта. В ближайшее время Мария планирует побывать на заброшенной станции метро и проехаться на поезде тридцатых годов.