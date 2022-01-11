Выносили на руках: как уходил истерзанный раком Степанов из сериала "Михайло Ломоносов"

Роль русского ученого подарила Виктору Степанову всесоюзную славу.

В минувшем 2021 году советский сериал "Михайло Ломоносов" отметил 35-летие со дня премьеры. Драма режиссера Александра Прошкина до сих пор считается одной из лучших экранизаций биографии великого русского поэта и ученого. Картина состоит из трех частей: "От недр своих", "Врата учености" и "Во славу Отечества", каждая из которых разбита на три серии. Авторы картины проиллюстрировали отрочество и раннюю юность Михаила Васильевича, годы его обучения в Москве, Санкт-Петербурге и Европе, а также рассказали о его научной и литературной деятельности. Кроме того, "Михайло Ломоносов" открыл зрителям выдающегося актера Виктора Степанова.

Виктор Степанов исполнил роль зрелого Ломоносова в эпизоде "Во славу Отечества". К моменту старта съемок ленты актеру было уже 37 лет, однако роль ученого для него была первой главной в карьере. После премьеры картины Прошкина Степанов проснулся знаменитым.

Виктор Степанов родился в городе Северо-Курильск 21 мая 1947 года. После школы будущая знаменитость поступила в Ростовское музыкальное училище, но проучилась там всего год. Степанов перевелся в Тамбовский филиал Московского института культуры, где в итоге получил профессию режиссера.

Забрав диплом в 1972 году, Виктор Степанов сосредоточился на театральной карьере. Без малого 20 лет артист посвятил театрам Тамбова, Южно-Сахалинска, Новгорода и Ленинграда. Потом был успех "Михайло Ломоносова".

В 1987 году артист вновь снялся у Александра Прошкина в картине "Холодное лето пятьдесят третьего...". Позднее его творческая биография пополнилась лентами "Отряд специального назначения", "Дежа вю", "Сирано де Бержерак", "За последней чертой" и другими. В середине 90-х Виктор Степанов снялся в главной роли в мини-сериале "Ермак" режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова. Картина о казаке-атамане была очень тепло встречена зрителями. Всего в творческой копилке Виктора Степанова более 80 ролей.

Звезду "Михайло Ломоносова" обожали женщины – актер обладал невероятным обаянием, статью и приятными чертами лица. Между тем Виктор Степанов был человеком твердых моральных принципов и никогда не нарушал брачных клятв. С первой женой Эльвирой Виктор прожил почти 20 лет. Брак пары был бездетным. Супруги грезили о пополнении в семье, но их мечтам не суждено было сбыться. Эльвира очень переживала и с головой ушла в религию. В какой-то момент супруга знаменитости решила окончательно порвать со всем мирским. Степанову нелегко было смириться с желанием избранницы расторгнуть их союз.

В начале 90-х на съемках фильма "Война на западном направлении" Виктор Степанов познакомился со второй супругой Натальей, которая работала костюмером. 20-летняя девушка быстро влюбилась в 43-летнюю звезду экрана, Степанов между тем не сразу разглядел в ней будущую спутницу жизни.

Официально брак Виктор и Наталья оформили только через 14 лет после начала романа. Своих детей у пары не было, поэтому они решились на усыновление. Супруги взяли под свое крыло мальчика Никиту – сына знакомых, которые погибли в ДТП.

В последние годы жизни Виктор Степанов боролся с коварным недугом – саркомой Юинга. Злокачественная опухоль костного скелета у артиста развилась на фоне травмы. На съемках ленты "Ермак" актер упал с лошади, получив в итоге перелом позвоночника и ноги.

Несмотря на недуг и сильнейшие боли, Виктор Степанов продолжал сниматься. Иногда на площадку артиста приходилось выносить на руках. В период с 2000 по 2005 год истерзанный онкологией Степанов сумел сняться в 20 кинокартинах.

Звезда сериала "Михайло Ломоносов" скончалась 26 декабря 2005 года, на 59-м году жизни.