Звезда "Великолепного века" Узерли произвела фурор в наряде "вырви глаз"

Актриса прилетела в столицу Киргизии.

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли приехала с рабочим визитом в Бишкек. В столице Киргизии 38-летняя актриса находится уже несколько дней.

В Кыргызстане звезда турецкой исторической теленовеллы впервые. Узерли с удовольствием знакомится с местной культурой, архитектурой и традициями. Мерьем уже посетила музей, узнала о некоторых достопримечательностях столицы. Артистка отметила, что много читала о Киргизии и ее народе перед прилетом. Звезда "Великолепного века" отметила, что планирует в будущем еще раз приехать в Бишкек, но уже как турист.

Исполнительница роли Хюррем-султан поучаствовала в пресс-конференции Азиатского международного кинофестиваля. Общаясь с журналистами, Мерьем Узерли признала, что работа в "Великолепном веке" сделала ее звездой. Знаменитость благодарит Всевышнего за то, что роль наложницы султана Сулеймана досталась именно ей. "Благодаря ей я сегодня перед вами", – сказала Узерли.

Отметим, на встречу с прессой Мерьем Узерли надела очень яркий наряд. Как оказалось, образ для звезды "Великолепного века" разработала Айкин Арипова – дизайнер из столицы Киргизии. Платье подчеркнуло стройную фигурку знаменитости. Узерли произвела фурор в Сети. Мерьем не просто восстановилась после вторых родов, а стала еще краше, считают фанаты.

Наряд цвета "вырви глаз", но на Мерьем смотрится красиво", "Моника Белуччи турецкого розлива (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Красивая женщина!!!❤", "Она во всем шикарна 😍👌 Моя Султанша", – рассуждают поклонники Мерьем Узерли.