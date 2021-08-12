Мерьем Узерли из "Великолепного века" пустилась во все тяжкие в день рождения

Артистка написала поздравление самой себе.

12 августа турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли празднует день рождения. Звезде сериала "Великолепный век" исполнилось 38 лет.

Мерьем уже поздравила саму себя с праздником. В честь важной даты актриса опубликовала в личном инстаграм-аккаунте очень любопытное фото. В кадре Узерли, облаченная в костюм-тройку, сидит широко расставив ноги. В одной руке она держит сигарету, а в другой бокал, в котором предположительно виски. Изо рта знаменитости валит дым, на над ее верхней губой нарисованы усы. Судя по всему, артистка, позируя для фотографии, пустилась во все тяжкие.

"Happy birthday to me 🖤", – подписала пост звезда "Великолепного века".

Всего за пять часов публикация Узерли набрала около двухсот тысяч отметок "Нравится". В комментариях к публикации поклонники оставили сотни трогательных поздравлений на разных языках.

Отметим, минувший год для Мерьем Узерли был богат на события. В январе актриса во второй раз стала мамой. Артистка подарила возлюбленному, которого тщательно скрывает от общественности, дочь Лили Кои. В апреле исполнительница роли Хюррем-султан побывала в российский столице на Московском международном кинофестивале, а в июне впервые за долгое время приехала в Турцию, где снималась в фильме "Прекрасный сон".