Порошина сообщила о главном качестве погрузневшего и отекшего Бойко

Актер Ярослав Бойко сильно изменился внешне.

Мария Порошина и Ярослав Бойко играли влюбленных в сериале "Всегда говори всегда". Актеры так натурально изображали страсть, что поклонники начали приписывать им роман. Ходят слухи, что Бойко является отцом младшего ребенка Порошиной. Естественно, никаких подтверждений этим сплетням нет.

Сама Мария в недавнем интервью сообщила, что Ярослав обладает рядом положительных качеств. Например, он отличный семьянин. По словам актрисы, ее коллега души не чает в своих детях, всегда находится на связи с ними и готов решать их проблемы. "Со своими детьми он как мама", – поведала Порошина.

Мария Порошина отметила также, что из ее партнера по сериалу "Всегда говори всегда" получился бы отличный дипломат. Бойко умеет сглаживать углы и избегать конфликтов. Аккуратный и тактичный Ярослав может сделать так, чтобы все остались в плюсе.

У Ярослава Бойко есть двое детей от брака с хореографом Рамуной Ходоркайте. Сын пары Максим родился в 1999 году, а дочь Эмилия появилась на свет в 2003-м. У звезды отечественных теленовелл есть внебрачный ребенок – Ян, которому уже 19 лет. Второго сына знаменитости родила Евгения Добровольская. У Ярослава и Евгении был недолгий роман на съемках картины "Подозрение".

В мае этого, 2021 года, Ярослав Бойко отметил 51-летие, а недавно знаменитость дала интервью писательнице Татьяне Устиновой. Поклонницы не узнали любимца. По мнению пользовательниц Сети, Ярослав сегодня мало похож на своего героя из сериала "Всегда говори всегда". Дескать, он располнел и кажется сильно уставшим. Между тем артиста хвалили за искренность и четкую позицию по большинству вопросов.

"Был красив, стал таким неузнаваемым. Неужели алкоголь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Погрузнел, отек как и Домогаров, очень жаль, красиво взрослеть дано не каждому", "Ярослав нормально выглядит для своего возраста. Спасибо за интервью. Было интересно его послушать!", "Потасканный какой-то", "Почему же мужчины так быстро грузнеют? Досадно. А артист убедительный. Табакерка слабых не держала!" – рассуждают интернет-обитатели.