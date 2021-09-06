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Сериалы
Порошина сообщила о главном качестве погрузневшего и отекшего Бойко

Порошина сообщила о главном качестве погрузневшего и отекшего Бойко

Актер Ярослав Бойко сильно изменился внешне.
прочитано 369 раз

Мария Порошина и Ярослав Бойко играли влюбленных в сериале "Всегда говори всегда". Актеры так натурально изображали страсть, что поклонники начали приписывать им роман. Ходят слухи, что Бойко является отцом младшего ребенка Порошиной. Естественно, никаких подтверждений этим сплетням нет.

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Сама Мария в недавнем интервью сообщила, что Ярослав обладает рядом положительных качеств. Например, он отличный семьянин. По словам актрисы, ее коллега души не чает в своих детях, всегда находится на связи с ними и готов решать их проблемы. "Со своими детьми он как мама", – поведала Порошина.

Мария Порошина отметила также, что из ее партнера по сериалу "Всегда говори всегда" получился бы отличный дипломат. Бойко умеет сглаживать углы и избегать конфликтов. Аккуратный и тактичный Ярослав может сделать так, чтобы все остались в плюсе.

У Ярослава Бойко есть двое детей от брака с хореографом Рамуной Ходоркайте. Сын пары Максим родился в 1999 году, а дочь Эмилия появилась на свет в 2003-м. У звезды отечественных теленовелл есть внебрачный ребенок – Ян, которому уже 19 лет. Второго сына знаменитости родила Евгения Добровольская. У Ярослава и Евгении был недолгий роман на съемках картины "Подозрение".

В мае этого, 2021 года, Ярослав Бойко отметил 51-летие, а недавно знаменитость дала интервью писательнице Татьяне Устиновой. Поклонницы не узнали любимца. По мнению пользовательниц Сети, Ярослав сегодня мало похож на своего героя из сериала "Всегда говори всегда". Дескать, он располнел и кажется сильно уставшим. Между тем артиста хвалили за искренность и четкую позицию по большинству вопросов.

"Был красив, стал таким неузнаваемым. Неужели алкоголь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Погрузнел, отек как и Домогаров, очень жаль, красиво взрослеть дано не каждому", "Ярослав нормально выглядит для своего возраста. Спасибо за интервью. Было интересно его послушать!", "Потасканный какой-то", "Почему же мужчины так быстро грузнеют? Досадно. А артист убедительный. Табакерка слабых не держала!" – рассуждают интернет-обитатели.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2021, 11:06 Источник: "Мой Герой" с Татьяной Устиновой ✓ Надежный источник
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