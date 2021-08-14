"От кого же малыш": Евгения Добровольская забеременела от женатого мужчины

Звездные артисты часто попадаются на изменах и мимолетных романах. Одной из таких знаменитостей стала Евгения Добровольская.

Еще в 2001 году актеры театра и кино Евгения Добровольская и Ярослав Бойко вместе снимались в фильме под названием "Подозрение". Между артистами сразу же вспыхнула искра. Звезды закрутили роман несмотря на то, что уже на тот момент у героя таких картин как "Акушерка. Счастье на заказ", "Не в деньгах счастье"-2", "Актеры затонувшего театра" и "Вернись в Сорренто" была жена.

Скорее всего никто никогда не узнал бы о связи между влюбленными молодыми актерами, если бы не последствия их тайных отношений. Звезда нашумевшего российского сериала "Happy end" забеременела. Молодая девушка решила рожать.

"Все вокруг активно обсуждали, от кого же малыш" – делится воспоминаниями Евгения.

Также она рассказала о том, как ей было сложно проживать все, что на нее тогда свалилось. Она делала многое для того, чтобы никто не узнал, от кого же ребенок. Да и вообще пыталась какое-то время скрывать свое положение.

Но несмотря на все старания, в СМИ проскочила информация о том, что семью Добровольских ждет пополнение. Актриса вышла на сцену на премии "Ника" и засветила свой живот. Тут же все газеты писали об этой новости.

Интересно, что даже родители актрисы узнали все не от нее самой, а из слухов и печатных изданий. Знаменитость объяснила это тем, что не хотела их расстраивать и решила, что они сами все поймут, когда возьмут внука на руки.

Напомним, что брак Ярослава Бойко не пострадал, он все так же женат на Рамуне Ходоркайте. А их общему с Евгенией сыну уже почти 20 лет. Назвали мальчика Яном. Он пошел по стопам родителей и тоже стал актером.