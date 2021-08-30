Мария Порошина записала видео из храма и попросила о помощи

Звезда отечественных теленовелл Мария Порошина последние летние деньки проводит на даче. Участок актрисы находится в Костромской области в Щелыково. Недалеко от поселка находится одноименный природный музей-заповедник.
"Там очень красиво. Волга рядом. Я сразу влюбилась в эти места", – говорила Порошина в одном из интервью.
Накануне знаменитость побывала в Костроме, где посетила Церковь Илии Пророка. Храм построен ХVII веке. В 1930 году он был практически полностью разобран на кирпич и щебень – сохранились лишь трапезная и нижний ярус колокольни. За год до этого с башни сбросили и разбили на части 400-пудовый колокол. С 2017-го церковь реконструируют.
Мария Порошина побывала в храме, сделала фото и видео. Сегодня церковь функционирует, однако работ по ее восстановлению еще много. Актриса записала ролик, в котором рассказала о том, как продвигаются ремонтные работы.
"Это Храм Илии Пророка в городе Костроме. Старинный, раньше он являлся основным и был полностью практически разрушен. Колокольню восстанавливал отец Максим", – рассказала Мария Порошина на видео.
В подписи к публикации Порошина попросила подписчиков поддержать храм. Знаменитость оставила реквизиты, на которые желающие могут перевести посильную помощь.
Популярные темы форума
Хочу увеличить грудь
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Дети больше любят отца чем меня
Идеальный мужчина
Воровство
Потолстела на 7 кг
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Почему Долина так плохо выглядит?