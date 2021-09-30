Как выглядит роскошный дом звезды сериала "Сверхъественное" Дженсена Эклса

В интерьере жилища знаменитости использована старая древесина.

Звезда сериала "Сверхъестественное" Дженсен Эклс больше десяти лет счастлив в браке с актрисой и моделью Дэннил Харрис. У пары трое детей: восьмилетняя дочь Джастис Джей и близнецы Зеппелин Брэм и Эрроу Родс, которым скоро исполнится пять.

Дженсен Эклс и его большое семейство проживают в городе Остин штата Техас. Четыре с половиной года назад актер и его супруга приобрели большой особняк. Пара влюбилась в здание просто проезжая мимо. Дом не был выставлен на продажу, однако актеру удалось уговорить владельцев на сделку. Судя по всему, звезда "Сверхъестественного" предложила хорошие деньги.

Дженсен отметил, что постоянно модернизирует и обустраивает свое жилище. Эклс и его избранница интересуются дизайном интерьеров, следят за модными веяниями.

В доме звезды "Сверхъестественного" большая гостиная с выходом на крытую веранду, бассейн, тренажерный зал, столовая и бильярдная. На втором этаже располагается зона отдыха с диванами и телевизором. Также в особняке есть небольшая комната для гостей.

Дженсен и Дэннил оборудовали себе просторную спальню. В интерьере помещения использована старая древесина, которая ранее была частью амбара.