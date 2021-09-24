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Сериалы
Эклс и Падалеки из сериала "Сверхъестественное" объединятся вновь

Эклс и Падалеки из сериала "Сверхъестественное" объединятся вновь

Артисты задействованы в одном проекте.
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Звезды сериала "Сверхъестественное" вновь окажутся вместе на съемках. Дженсен Эклс и Джаред Падалеки объединятся на площадке сериала "Уокер". Сейчас в производстве находится второй сезон телепроекта.

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В сериале "Уркер" Падалеки играет главную роль. Эклс, в свою очередь, выступит режиссером седьмого эпизода новой части ленты. Это будет первая совместная работа актеров со времен "Сверхъестественного". Второй сезон "Уркера" увидит свет 28 октября. Транслировать новые серии будет канал CW.

Напомним, картина о братьях Дине и Сэме Винчестерах выходила на экраны 15 лет. Финальный эпизод сериала зрители увидели в ноябре 2020-го. Завершив работу в "Сверхъестественном" Джаред Падалеки приступил к съемкам в "Уокере". Дженсен Эклс, в свою очередь, присоединился к касту ленты "Пацаны".

Напомним, в июне 2021 года авторы сериала "Сверхъестественное" сообщили о создании спин-оффа. Новый проект будет называться "Винчестеры". Лента расскажет о жизни мамы и папы Дина и Сэма. Разработка сценария уже ведется. Исполнительным продюсером спин-оффа стал Дженсен Эклс. Кроме того, Эклс планирует появиться в ленте как рассказчик.

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Фото: Kay Blake / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 13:28 Источник: EW ✓ Надежный источник
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