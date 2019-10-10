Сериал "Сверхъестественное" 15 сезон начинается с драматических событий – после смерти Джека братья Винчестеры вынуждены спасаться от огромного наплыва нежити. У человеческого мира серьезные проблемы: из ада освободились многие души, которые отправились прямиком на Землю. Эти создания умеют только одно – жестоко убивать, и ничего не подозревающие мирные люди оказываются в огромной опасности.
События 15 сезона развиваются стремительно – в тело умершего Джека вселяется демон Бельфегор. Примечательно, что он преследует абсолютно такую же цель, что и Дин с Сэмом. Далее в сериале "Сверхъестественное" зрители увидят, как на помощь отчаявшимся братьям приходит Ровена. Ей предстоит смастерить необычный "ловец душ", чтобы исправить катастрофичную ситуацию. Наши герои получат еще одного неожиданного помощника – Артура Кетча, который одержим стремлением поймать Бельфегора.
Ранее в сериале "Сверхъестественное" телезрителям рассказывали об увлекательных приключениях двух братьев Винчестеров, которые колесили по Америке на старенькой Chevrolet Impala. Им предстояло сражаться с демонами, призраками и другими порождениями зла. Им удалось узнать, что бог и ангелы существуют, что мир не имеет четких границ – положительные и отрицательные персонажи переплетены воедино. Много помощи в предыдущих частях Сэму и Дину оказал ангел Кастиэль.
В марте 2019 года было официально объявлено, что сериал "Сверхъестественное" продлен на 15 сезон. В скором времени (14 мая) начались съемки. Создатели использовали преимущественно те же локации и декорации, что и предыдущих частях. Премьера состоялась 10 октября 2019 года, первый эпизод посмотрели 1,23 миллионов зрителей в США.
Дженсен Эклс, сыгравший в сериале Дина Винчестера, рассказал о 15 сезоне: "Я стану режиссером одного из эпизодов. У меня уже был опытный опыт, поэтому хочу использовать его еще раз. Проблем со съемочной группой не возникнет. За годы работы в проекте "Сверхъестественное" мы стали единой командой, практически одной семьей".
Джаред Падалеки, сыгравший Сэма, отметил в профиле социальной сети: "Мы прекрасно понимаем, что зрители будут требовать продолжения. Мир, который был создан авторами кинематографического проекта, подразумевает спин-оффы. Поэтому верить в возвращение полюбившихся персонажей можно".
Несмотря на то, что вышло более трехсот серий, проект по-прежнему востребован. Многочисленные зрители могут посмотреть эпизоды по ссылкам:
К сожалению, кинопроект официально закрыт. Однако в профиле соцсети актер Джаред Падалеки оставил неоднозначное сообщение. Он отметил, что в будущем могут быть спин-оффы, посвященные отдельным событиям.
|Список серий
|1 серия
|10 октября 2019
|Смотреть онлайн
|2 серия
|17 октября 2019
|Смотреть онлайн
|3 серия
|24 октября 2019
|Смотреть онлайн
|4 серия
|7 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|5 серия
|14 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|6 серия
|21 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|7 серия
|5 декабря 2019
|Смотреть онлайн
|8 серия
|16 января 2020
|Смотреть онлайн
|9 серия
|23 января 2020
|Смотреть онлайн
|10 серия
|30 января 2020
|Смотреть онлайн
|11 серия
|16 марта 2020
|Смотреть онлайн
|12 серия
|23 марта 2020
|Смотреть онлайн