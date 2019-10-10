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Сверхъестественное – 15 сезон

  • Жанр: Драмы, Фэнтези, Триллеры
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 10 октября 2019
  • Страна: США
  • Режиссер: Джон Шоуолтер, Роберт Сингер, Дженсен Эклс
  • Сценарист: Эндрю Дабб, Брэд Бакнер, Юджени Росс-Леминг
  • Продюсер: Роберт Сингер, Филип Сгриккиа
  • Количество серий: 20
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: Warner Bros. Television
  • Актёры: Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Миша Коллинз, Марк Шеппард, Джим Бивер, Александр Кэлверт, Саманта Смит
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  • Сверхъестественное – 15 сезон Сверхъестественное – 15 сезон 8.5
    Рейтинг Дни.ру: 8.5
  • Рейтинг IMDb: 8.4

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Сверхъестественное" 15 сезон

Сериал "Сверхъестественное" 15 сезон начинается с драматических событий – после смерти Джека братья Винчестеры вынуждены спасаться от огромного наплыва нежити. У человеческого мира серьезные проблемы: из ада освободились многие души, которые отправились прямиком на Землю. Эти создания умеют только одно – жестоко убивать, и ничего не подозревающие мирные люди оказываются в огромной опасности.

События 15 сезона развиваются стремительно – в тело умершего Джека вселяется демон Бельфегор. Примечательно, что он преследует абсолютно такую же цель, что и Дин с Сэмом. Далее в сериале "Сверхъестественное" зрители увидят, как на помощь отчаявшимся братьям приходит Ровена. Ей предстоит смастерить необычный "ловец душ", чтобы исправить катастрофичную ситуацию. Наши герои получат еще одного неожиданного помощника – Артура Кетча, который одержим стремлением поймать Бельфегора.

Что было в предыдущих сезонах?

Ранее в сериале "Сверхъестественное" телезрителям рассказывали об увлекательных приключениях двух братьев Винчестеров, которые колесили по Америке на старенькой Chevrolet Impala. Им предстояло сражаться с демонами, призраками и другими порождениями зла. Им удалось узнать, что бог и ангелы существуют, что мир не имеет четких границ – положительные и отрицательные персонажи переплетены воедино. Много помощи в предыдущих частях Сэму и Дину оказал ангел Кастиэль.

Съемочный процесс

В марте 2019 года было официально объявлено, что сериал "Сверхъестественное" продлен на 15 сезон. В скором времени (14 мая) начались съемки. Создатели использовали преимущественно те же локации и декорации, что и предыдущих частях. Премьера состоялась 10 октября 2019 года, первый эпизод посмотрели 1,23 миллионов зрителей в США.

Актеры о проекте

Дженсен Эклс, сыгравший в сериале Дина Винчестера, рассказал о 15 сезоне: "Я стану режиссером одного из эпизодов. У меня уже был опытный опыт, поэтому хочу использовать его еще раз. Проблем со съемочной группой не возникнет. За годы работы в проекте "Сверхъестественное" мы стали единой командой, практически одной семьей".

Джаред Падалеки, сыгравший Сэма, отметил в профиле социальной сети: "Мы прекрасно понимаем, что зрители будут требовать продолжения. Мир, который был создан авторами кинематографического проекта, подразумевает спин-оффы. Поэтому верить в возвращение полюбившихся персонажей можно".

Интересные факты сериал "Сверхъестественное" 15 сезон

  • В марте 2020 года из-за распространения инфекции коронавируса было объявлено, что кинопроект на неопределенное время будет закрыт.
  • 22 марта 2020 года главные актеры рассказали журналистам, что пятнадцатая часть многосерийного фильма является последней.
  • Дженсен Эклс выступил режиссером одного из эпизодов. Ранее он уже пробовал себя в этом качестве при работе над 11 киносезоном.

Где смотреть сериал "Сверхъестественное" 15 сезон

Несмотря на то, что вышло более трехсот серий, проект по-прежнему востребован. Многочисленные зрители могут посмотреть эпизоды по ссылкам:

Когда выйдут новые серии?

К сожалению, кинопроект официально закрыт. Однако в профиле соцсети актер Джаред Падалеки оставил неоднозначное сообщение. Он отметил, что в будущем могут быть спин-оффы, посвященные отдельным событиям.

Смотреть сериал Сверхъестественное – 15 сезон онлайн

Список серий
1 серия10 октября 2019Смотреть онлайн
2 серия17 октября 2019Смотреть онлайн
3 серия24 октября 2019Смотреть онлайн
4 серия7 ноября 2019Смотреть онлайн
5 серия14 ноября 2019Смотреть онлайн
6 серия21 ноября 2019Смотреть онлайн
7 серия5 декабря 2019Смотреть онлайн
8 серия16 января 2020Смотреть онлайн
9 серия23 января 2020Смотреть онлайн
10 серия30 января 2020Смотреть онлайн
11 серия16 марта 2020Смотреть онлайн
12 серия23 марта 2020Смотреть онлайн

Как выглядит роскошный дом звезды сериала "Сверхъественное" Дженсена Эклса

Как выглядит роскошный дом звезды сериала "Сверхъественное" Дженсена Эклса
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Эклс и Падалеки из сериала "Сверхъестественное" объединятся вновь

Эклс и Падалеки из сериала "Сверхъестественное" объединятся вновь
Артисты задействованы в одном проекте. Звезды сериала "Сверхъестественное" вновь окажутся вместе на съемках.

"У всех перехватит дыхание": вышел трейлер к финальному эпизоду сериала "Сверхъестественное"

"У всех перехватит дыхание": вышел трейлер к финальному эпизоду сериала "Сверхъестественное"
В Сети появился расширенный трейлер заключительной серии ленты о братьях Винчестерах. До финала сериала "Сверхъестественное" осталось две недели. Ролик опубликовал телеканал The CW.

Дженсен Эклс: финал "Сверхъестественного" изменили из-за коронавируса

Дженсен Эклс: финал "Сверхъестественного" изменили из-за коронавируса
Звезда сериала о братьях Винчестерах Дженсен Эклс прокомментировал слухи об изменении сценария финальных эпизодов из-за COVID-19. Заключительные серии "Сверхъестественного" действительно переписали, но не сильно. Изначально создатели телепроекта планировали завершить съемки картины в начале апреля.

"Умолял, досаждал и ныл годами": звезда сериала "Сверхъестественное" выклянчила символ шоу

"Умолял, досаждал и ныл годами": звезда сериала "Сверхъестественное" выклянчила символ шоу
Исполнитель роли Дина Винчестера получит от продюсеров сериала "Сверхъестественное" ценный подарок. Актер Дженсен Эклс много лет выпрашивал презент. В ноябре 2020 года на экраны выйдет заключительная часть ленты о борцах с нечистью братьях Винчестерах.

Дженсен Эклс расчувствовался из-за сценария финального эпизода сериала "Сверхъестественное"

Дженсен Эклс расчувствовался из-за сценария финального эпизода сериала "Сверхъестественное"
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