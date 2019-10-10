О сериале

Сюжет сериал "Сверхъестественное" 15 сезон

Сериал "Сверхъестественное" 15 сезон начинается с драматических событий – после смерти Джека братья Винчестеры вынуждены спасаться от огромного наплыва нежити. У человеческого мира серьезные проблемы: из ада освободились многие души, которые отправились прямиком на Землю. Эти создания умеют только одно – жестоко убивать, и ничего не подозревающие мирные люди оказываются в огромной опасности.

События 15 сезона развиваются стремительно – в тело умершего Джека вселяется демон Бельфегор. Примечательно, что он преследует абсолютно такую же цель, что и Дин с Сэмом. Далее в сериале "Сверхъестественное" зрители увидят, как на помощь отчаявшимся братьям приходит Ровена. Ей предстоит смастерить необычный "ловец душ", чтобы исправить катастрофичную ситуацию. Наши герои получат еще одного неожиданного помощника – Артура Кетча, который одержим стремлением поймать Бельфегора.

Что было в предыдущих сезонах?

Ранее в сериале "Сверхъестественное" телезрителям рассказывали об увлекательных приключениях двух братьев Винчестеров, которые колесили по Америке на старенькой Chevrolet Impala. Им предстояло сражаться с демонами, призраками и другими порождениями зла. Им удалось узнать, что бог и ангелы существуют, что мир не имеет четких границ – положительные и отрицательные персонажи переплетены воедино. Много помощи в предыдущих частях Сэму и Дину оказал ангел Кастиэль.

Съемочный процесс

В марте 2019 года было официально объявлено, что сериал "Сверхъестественное" продлен на 15 сезон. В скором времени (14 мая) начались съемки. Создатели использовали преимущественно те же локации и декорации, что и предыдущих частях. Премьера состоялась 10 октября 2019 года, первый эпизод посмотрели 1,23 миллионов зрителей в США.

Актеры о проекте

Дженсен Эклс, сыгравший в сериале Дина Винчестера, рассказал о 15 сезоне: "Я стану режиссером одного из эпизодов. У меня уже был опытный опыт, поэтому хочу использовать его еще раз. Проблем со съемочной группой не возникнет. За годы работы в проекте "Сверхъестественное" мы стали единой командой, практически одной семьей".

Джаред Падалеки, сыгравший Сэма, отметил в профиле социальной сети: "Мы прекрасно понимаем, что зрители будут требовать продолжения. Мир, который был создан авторами кинематографического проекта, подразумевает спин-оффы. Поэтому верить в возвращение полюбившихся персонажей можно".

Интересные факты сериал "Сверхъестественное" 15 сезон

В марте 2020 года из-за распространения инфекции коронавируса было объявлено, что кинопроект на неопределенное время будет закрыт.

22 марта 2020 года главные актеры рассказали журналистам, что пятнадцатая часть многосерийного фильма является последней.

Дженсен Эклс выступил режиссером одного из эпизодов. Ранее он уже пробовал себя в этом качестве при работе над 11 киносезоном.

Где смотреть сериал "Сверхъестественное" 15 сезон

Несмотря на то, что вышло более трехсот серий, проект по-прежнему востребован. Многочисленные зрители могут посмотреть эпизоды по ссылкам:

Когда выйдут новые серии?

К сожалению, кинопроект официально закрыт. Однако в профиле соцсети актер Джаред Падалеки оставил неоднозначное сообщение. Он отметил, что в будущем могут быть спин-оффы, посвященные отдельным событиям.