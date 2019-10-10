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Сверхъестественное – 15 сезон

Сверхъестественное – 15 сезон

  • Жанр: Драмы, Фэнтези, Триллеры
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 10 октября 2019
  • Страна: США
  • Режиссер: Джон Шоуолтер, Роберт Сингер, Дженсен Эклс
  • Сценарист: Эндрю Дабб, Брэд Бакнер, Юджени Росс-Леминг
  • Продюсер: Роберт Сингер, Филип Сгриккиа
  • Количество серий: 20
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: Warner Bros. Television
  • Актёры: Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Миша Коллинз, Марк Шеппард, Джим Бивер, Александр Кэлверт, Саманта Смит
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  • Рейтинг Дни.ру: 8.5
  • Рейтинг IMDb: 8.4

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Сверхъестественное" 15 сезон

Сериал "Сверхъестественное" 15 сезон начинается с драматических событий – после смерти Джека братья Винчестеры вынуждены спасаться от огромного наплыва нежити. У человеческого мира серьезные проблемы: из ада освободились многие души, которые отправились прямиком на Землю. Эти создания умеют только одно – жестоко убивать, и ничего не подозревающие мирные люди оказываются в огромной опасности.

События 15 сезона развиваются стремительно – в тело умершего Джека вселяется демон Бельфегор. Примечательно, что он преследует абсолютно такую же цель, что и Дин с Сэмом. Далее в сериале "Сверхъестественное" зрители увидят, как на помощь отчаявшимся братьям приходит Ровена. Ей предстоит смастерить необычный "ловец душ", чтобы исправить катастрофичную ситуацию. Наши герои получат еще одного неожиданного помощника – Артура Кетча, который одержим стремлением поймать Бельфегора.

Что было в предыдущих сезонах?

Ранее в сериале "Сверхъестественное" телезрителям рассказывали об увлекательных приключениях двух братьев Винчестеров, которые колесили по Америке на старенькой Chevrolet Impala. Им предстояло сражаться с демонами, призраками и другими порождениями зла. Им удалось узнать, что бог и ангелы существуют, что мир не имеет четких границ – положительные и отрицательные персонажи переплетены воедино. Много помощи в предыдущих частях Сэму и Дину оказал ангел Кастиэль.

Съемочный процесс

В марте 2019 года было официально объявлено, что сериал "Сверхъестественное" продлен на 15 сезон. В скором времени (14 мая) начались съемки. Создатели использовали преимущественно те же локации и декорации, что и предыдущих частях. Премьера состоялась 10 октября 2019 года, первый эпизод посмотрели 1,23 миллионов зрителей в США.

Актеры о проекте

Дженсен Эклс, сыгравший в сериале Дина Винчестера, рассказал о 15 сезоне: "Я стану режиссером одного из эпизодов. У меня уже был опытный опыт, поэтому хочу использовать его еще раз. Проблем со съемочной группой не возникнет. За годы работы в проекте "Сверхъестественное" мы стали единой командой, практически одной семьей".

Джаред Падалеки, сыгравший Сэма, отметил в профиле социальной сети: "Мы прекрасно понимаем, что зрители будут требовать продолжения. Мир, который был создан авторами кинематографического проекта, подразумевает спин-оффы. Поэтому верить в возвращение полюбившихся персонажей можно".

Интересные факты сериал "Сверхъестественное" 15 сезон

  • В марте 2020 года из-за распространения инфекции коронавируса было объявлено, что кинопроект на неопределенное время будет закрыт.
  • 22 марта 2020 года главные актеры рассказали журналистам, что пятнадцатая часть многосерийного фильма является последней.
  • Дженсен Эклс выступил режиссером одного из эпизодов. Ранее он уже пробовал себя в этом качестве при работе над 11 киносезоном.

Где смотреть сериал "Сверхъестественное" 15 сезон

Несмотря на то, что вышло более трехсот серий, проект по-прежнему востребован. Многочисленные зрители могут посмотреть эпизоды по ссылкам:

Когда выйдут новые серии?

К сожалению, кинопроект официально закрыт. Однако в профиле соцсети актер Джаред Падалеки оставил неоднозначное сообщение. Он отметил, что в будущем могут быть спин-оффы, посвященные отдельным событиям.

Смотреть сериал Сверхъестественное – 15 сезон онлайн

Список серий
1 серия10 октября 2019Смотреть онлайн
2 серия17 октября 2019Смотреть онлайн
3 серия24 октября 2019Смотреть онлайн
4 серия7 ноября 2019Смотреть онлайн
5 серия14 ноября 2019Смотреть онлайн
6 серия21 ноября 2019Смотреть онлайн
7 серия5 декабря 2019Смотреть онлайн
8 серия16 января 2020Смотреть онлайн
9 серия23 января 2020Смотреть онлайн
10 серия30 января 2020Смотреть онлайн
11 серия16 марта 2020Смотреть онлайн
12 серия23 марта 2020Смотреть онлайн

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