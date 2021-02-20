Сараи, скот и куры: Иво из "Дикого ангела" живет в захолустье с семьей

Исполнитель роли Иво Ди Карло в теленовелле 90-х "Дикий ангел" – многодетный папа. У Факундо Араны и е его супруги, телеведущей и модели Марии Сусини, трое отпрысков – дочь Индия и сыновья-двойняшки Яко и Моро.
Актер обожает воздух, горы и море. Любовь к природе он прививает наследникам. Для родных Факундо приобрел целое ранчо в селе под Буэнос-Айресом.
Звезда аргентинской теленовеллы выкупила участок земли в несколько гектаров. У знаменитости большой дом с террасой, рядом с которым располагается конюшня и сараи для скота.
Усадьба Араны находится на берегу реки, поэтому на территории оборудована пристань для причаливания небольших лодок. В хорошую погоду Факундо и его родные рыбачат и наблюдают за заходом солнца. В дождливые дни семейство греется у камина в гостиной, там же Арана играет детям на пианино.
Звезда сериала "Дикий ангел" держит подсобное хозяйство. На ранчо актера есть лошади, пони, коровы, козы, куры и утки. Факундо Арана души не чает в своих собаках, фотографии любимых питомцев он часто публикует в соцсетях. В деревне артист чувствует себя счастливым. Факундо и его жена Мария выбираются в город только ради работы или по делам.
Супруги обожают путешествовать. В отпуске Факундо Арана и Мария Сусини занимаются серфингом и альпинизмом. Дети, к слову, разделяют страсть родителей к активному отдыху.
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