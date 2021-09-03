Проблемы со здоровьем: Михалкова раскрыла причину экстремального похудения

Недавно звезда сериала "Обычная женщина" Анна Михалкова удивила общественность преображением. 47-летняя актриса очень быстро сбросила вес и стала обладательницей точеной фигурки. С тех пор поклонники постоянно делают актрисе комплименты и пытаются выведать у нее секрет экстремального похудения.
Наконец Михалкова раскрыла фанатам тайну. По словам знаменитости, лишние килограммы ушли на фоне болезни.
Однажды Михалкова купила с рук сметану и творог. Продукты оказались заражены. Попробовав их, актриса заработала серьезные проблемы со здоровьем.
"И далее удивительный мир бактериальной инфекции, которая чувствует себя как дома и совершенно не хочет с вами прощаться", – с юмором поведала Анна в личном "Инстаграм".
Анне Михалковой пришлось пройти длительное лечение. Она пила много лекарств, среди которых были и антибиотики, а также соблюдала прописанную врачом диету. Анна добавила также, что недуг уже поборола и чувствует себя прекрасно.
Знаменитость опубликовала свежее фото, на котором запечатлена в гримерной. В кадре Анне делают прическу.
Отметим, накануне завершились съемки сериала "Номинация". Анна Михалкова и ее сестра Надежда Михалкова сыграли в ленте главные роли. Для Надежды проект – режиссерский дебют.
Популярные темы форума
Идеальный мужчина
Неудачник
Потолстела на 7 кг
Воровство
Плаксина
Насекомые в квартире
Деньги и на что мы их тратим?
Нужна ли такая жена?
Хочу увеличить грудь
Ломбард