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Сериалы
"Ты не могла так поступить": Анна Михалкова не попрощавшись уехала от сестры

"Ты не могла так поступить": Анна Михалкова не попрощавшись уехала от сестры

У актрис Анны и Надежды Михалковых 12-летняя разница в возрасте.
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Анна Михалкова рассказала, что ее работа в сериале "Номинация" подошла к концу. Режиссером проекта, в котором работала актриса, была ее младшая сестра, Надежда Михалкова.

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 Надежда Никитична Михалкова

Надежда Никитична Михалкова актриса, режиссер

В личном инстаграм-аккаунте Михалкова-старшая опубликовала фото с площадки ленты. Анна призналась, что уехала со съемок, не попрощавшись с сестрой. Актриса объяснила причину своего некрасивого поступка. Как оказалось, Анна и Надежда ненавидят говорить друг другу "до свидания!". Расставаясь, артистки стараются избегать этого момента.

Анна Михалкова призналась, что очень гордится сестрой и скучает по ней в разлуке. Артистка поблагодарила родственницу за "путешествие". Также знаменитость отметила, что с ее отъездом Надежда, скорее всего, останется без завтраков. Ведь именно она приносила сестре горячий кофе и блинчики с мясом.

В комментариях к публикации Надежда Михалкова ответила сестре с неменьшей нежностью. Михалкова-младшая обещала придумать новый проект, в котором она и ее сестра вновь будут работать вместе.

"Ты не могла так поступить с нами и закончить сниматься", – в шутку отметила Надежда.

Напомним, Анна и Надежда – дочери режиссера Никиты Михалкова и его второй супруги Татьяны Михалковой. У девушек 12-летняя разница в возрасте. Сестры Михалковы, несмотря на то что совершенно разные, – лучшие подруги. Девушки каждый день созваниваются. Между тем Анна не скрывает, что была разочарована, когда у нее родилась младшая сестренка, ведь она-то хотела брата.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 16:36

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