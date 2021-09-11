"Я не могу говорить, а он ничего не слышит": горе в семье Кончаловских

Мария Кончаловского заболела. Об этом она рассказала у себя в "Инстаграме".

В начале сентября Мария Кончаловская и ее супруг Никита Кузьмин отпраздновали важную дату – первую годовщину свадьбы. Девушка сильно нервничала и не могла придумать, что же подарить мужу.

В результате праздник прошел отлично. В Московском ресторане собрались самые близкие влюбленных. Но неожиданное похолодание и стресс сильно отразились на молодых людях – оба заболели.

"Короче, это случилось. Мы с Никитой оба жестко заболели. У меня — горло, у него — уши. Я не могу громко говорить, а он ничего не слышит", — поделилась своими переживаниями Кончаловская у себя в аккаунте в "Инстаграме".

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной больше никак не комментируют состояние здоровья. Поклонники до сих пор гадают, заразились ли молодые люди коронавирусом или просто простудились.

Несмотря на плохое самочувствие, Мария до сих пор продолжает вести свои социальные сети. Брюнетка выкладывает видео, на которых она просто молчит.