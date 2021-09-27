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Сериалы
Сравнивающий невест с мамой актер сериала "Локи" представил публике новую девушку

Сравнивающий невест с мамой актер сериала "Локи" представил публике новую девушку

Слухи о романе звезд ходили уже давно.
прочитано 250 раз

Звезда сериала "Локи" Том Хиддлстон подтвердил отношения с коллегой по цеху Зави Эштон. Актер и его зазноба появились вместе на церемонии награждения "Тони 2021". 40-летний Том и 37-летняя Зави позировали фотографам как пара.

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Мероприятие проходило Нью-Йорке. Том Хиддлстон был номинирован как "Лучший исполнитель главной роли в спектакле". Работа Тома в постановке "Предательство" была высоко оценена жюри, но в итоге статуэтка досталась другому артисту.

Том Хиддлстон и Зави Эштон познакомились в 2019 году. Знаменитости играли супружескую пару в пьесе "Предательство". С тех пор слухи о романе артистов то и дело появлялись в прессе. Несколько недель назад папарацци засняли поцелуй Хиддлстона и Эштон.

Отметим, ранее Том Хиддлстон встречался с певицей Тейлор Свифт и актрисой Сюзанной Филдинг. Актер сериала "Локи" никогда не состоял в браке. В одном из интервью артист признался, что все его романтические отношения разваливаются из-за перфекционизма, которым он страдает. Кроме того, Том всех своих дам сравнивает с матерью. Родительницу он обожает и идеализирует. "Мама — это источник моей силы", – говорил Хиддлстон.

"Но неправильно было бы говорить, что я не женат поэтому — скорее потому, что у меня просто нет времени на семью", – делился артист.

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Фото: Keith Mayhew / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 16:23 Источник: digitalspy.com ✓ Надежный источник
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