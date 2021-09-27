Лина Хиди рассказала о конфликтах на съемках "Игры престолов": Обиды и раздражение

Звезды шоу до сих пор поддерживают связь.

Сериал "Игра престолов" снимали девять лет. По словам актрисы Лины Хиди, которая воплотила в жизнь образ королевы Серсеи Ланнистер, за эти годы актеры проекта стали друг другу практически родственниками. Коллектив телепроекта делил горести, радости и переживал конфликтные ситуации.

"Мы напоминали большую дисфункциональную семью в те времена", – сказала Лина в свежем интервью.

Споры и разногласия, считает Хиди, — это нормальное явление для творческого процесса. Кроме того, за годы совместной работы накопились обиды и появилось раздражение. Сегодня члены съемочной группы с юмором вспоминают стычки, которые происходили на съемках.

Лина Хиди не скрывает, что имела разногласия с шоураннерами проекта Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом. Кроме того, актриса была недовольна финалом картины, в частности тем, как умерла ее героиня. Артистка хотела, чтобы Серсее Ланнистер позволили перед смертью совершить нечто особенное. К большому сожалению для Лины, ее героиня умирает под грудой кирпичей в объятиях брата-любовника. У сценаристов, уверена Лина, были развязаны руки, поэтому они имели возможность придумать более оригинальные сюжетные повороты.

По словам Лины Хиди, у коллектива "Игры престолов" до сих пор есть общий чат. Актеры и создатели телепроекта ежедневно там обмениваются сообщениями. Обсуждения, добавила актриса, похоже на "свалку".

"Дико смешно бывает. И всегда можно сказать, кто сколько выпил в этот день", – поделилась исполнительница роли Серсеи.