Победившая рак звезда "Отчаянных домохозяек" сообщила о трагедии

На долю знаменитости выпало много испытаний.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" убита горем. В личном микроблоге 59-летняя Марсия Кросс сообщила о смерти отца Марка Кросса. Родитель актрисы умер на 99-м году жизни. Кросс призналась, что папа был первой и самой долгой любовью в ее жизни.

Марсия Кросс родилась в городе Мальборо, что находится в американском штате Массачусетс. Мама звезды сериала "Отчаянные домохозяйки" была педагогом. Отец – менеджером по персоналу. У актрисы есть две сестры – Сьюзен и Эллен.

Несколько лет назад именно семья поддерживала Марсию Кросс в непростой ситуации. Во время планового осмотра у знаменитости обнаружили онкологию – рак анального канала. Звезда "Отчаянных домохозяек" прошла лучевую терапию и два курса химиотерапии. Лечение дало положительный результат. Болезнь отступила. Между тем на фоне процедур Кросс лишилась роскошных локонов.

"Но так грустно, что не стало моих волос... Сейчас их длина всего 2,5 сантиметра", – делилась с подписчиками Марсия.

Отметим, в 2009 году муж Марсии Кросс, актер Том Махони, боролся с раком горла. Как рассказывала звезда "Отчаянных домохозяек", онкология у нее и ее супруга была вызвана вирусом папилломы человека. Марсия и Том были заражены одним и тем же штаммом.