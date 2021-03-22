Сладкая жизнь в тюрьме и возвращение: что стало с отсидевшей звездой "Отчаянных домохозяек"

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" старается не вспоминать о времени, проведенном в тюрьме. Фелисити Хаффман открыла новую страницу своей жизни и пытается восстановить карьеру и репутацию. Между тем злые языки утверждают, что недолгое пребывание актрисы за решеткой не сильно отличалось от отдыха в санатории.

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