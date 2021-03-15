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Без изнуряющих диет: звезда "Отчаянных домохозяек" узнала быстрый способ похудеть

Без изнуряющих диет: звезда "Отчаянных домохозяек" узнала быстрый способ похудеть

46-летняя актриса Ева Лонгория похвасталась роскошной фигурой. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" прикладывает массу усилий, чтобы оставаться в форме.
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Три года назад Ева Лонгория впервые стала мамой. Американская звезда родила мужу, медиамагнату Хосе Бастону, сына Сантьяго. За беременность звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" набрала 20 килограммов, от которых избавилась буквально через шесть месяцев.

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Лонгория не скрывает, что склонна к полноте. Знаменитости пришлось сильно ограничить употребление углеводов – актриса сделала исключение только для киноа, булгура. Составляя меню, Ева делала упор на овощи, фрукты, птицу, рыбу и орехи.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" далеко не фанат спорта. Знаменитости пришлось приучать себя к тренировкам. Ева Лонгория посещает фитнес-клуб четыре раза в неделю. В период подготовки к съемкам, например, актриса старается делать упражнения каждый день.

Лонгория предпочитает занятия на беговой дорожке, на эллиптическом тренажере, практикует йогу и пилатес, также не забывает звезда о силовых нагрузках. Последние открытие звезды сериала "Отчаянные домохозяйки" – джампинг фитнес. Это кардиотренировка на мини‑батуте, которая позволяет быстро сбрасывать вес без изнуряющих диет.

В личном микроблоге Ева Лонгория похвасталась результатом упорной работы в зале. Знаменитость запечатлела себя на пляже. На снимке артистка позирует в синем раздельном купальнике и расстегнутой рубашке в тон.

В комментариях к публикации звезду "Отчаянных домохозяек" осыпали комплиментами. По мнению поклонников, артистка находится в потрясающей форме.

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Фото: Carlos Tischler via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 16:28 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Брежнева стала отчаянной домохозяйкой

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