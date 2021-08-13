"Противно и отвратительно": Хмельницкая сообщила о большой беде

Артистка стала жертвой злоумышленников.

Звезда кино и сериалов Алена Хмельницкая попала в неприятную ситуацию. Аккаунт знаменитости в соцсети "Инстаграм" был взломан. Из-за действий злоумышленников актриса потеряла контроль над страницей.

Микроблог Хмельницкая часто использовала в благотворительных целях. Артистка помогала собирать деньги на лечение детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). В связи с этим потерять страницу, за которой следило более 300 тысяч человек, для артистки вдвойне горько. Это большая беда.

Алена отметила, что уже обратилась за помощью к специалистам. Возможно, аккаунт удастся восстановить.

Накануне Алена Хмельницкая завела дополнительный профиль. "Противно и отвратительно", – прокомментировала ситуацию актриса. По словам знаменитости, временная страница пока не позволяет ей помогать больным детям в полной мере.

"Реальная жизнь гораздо круче чем виртуальная, но в виртуальной есть возможность общаться с очень большим количеством людей… Ааааа!!!! Вернись, моя страничка !!! 🙏🏻🤦🏻‍♀️ Действуем и верим (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – отметила Алена.

Алену Хмельницкую уже поддержали многие коллеги по цеху. Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова возмущена происходящим.