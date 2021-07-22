Трясущая животом томная Хмельницкая взорвала Сеть

Популярная актриса вдруг продемонстрировала пышные формы.

Актриса кино и сериалов Алена Хмельницкая взорвала Сеть танцем. Звезда предстала в образе сочной восточной красавицы. Актриса умело крутила и трясла бедрами, животом, а также томно смотрела в объектив.

Ролик с танцем Хмельницкая опубликовала в личном "Инстаграм". Под видео артистка написала, что впереди у нее пять выходных, поэтому она летит к морю. "Поэтому так прекрасно выгляжу", – отметила Алена.

Подписчики были шокированы. Они привыкли к подтянутой Алене Хмельницкой, а на видео у нее пышные формы. Не заподозрив подвоха, некоторые поклонники принялись обсуждать изменившееся тело звезды: одни восхищались, другие советовали актрисе втянуть живот.

Впрочем, большинство пользователей Сети сразу раскусили Алену. Хмельницкая "приделала" свое лицо к телу некой танцовщицы в специальной программе. Надо сказать, получилось очень правдоподобно.

Отметим, актриса Алена Хмельницкая всегда в отличной форме. Даже после рождения второй дочки в 2010 году звезда кино и сериалов выглядели потрясающе. Знаменитость следит за питанием. Хмельницкая отдает предпочтение низкокалорийным, полезным продуктам и пьет много воды. Экстремальные диеты Алена не жалует, однако иногда устраивает себе разгрузочные дни.

Не забывает Хмельницкая о спорте. Дома у артистки есть беговая дорожка, а также диски для выполнения упражнений с весом.