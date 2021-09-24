Елена Корикова из "Бедной Насти" сообщила о нападении на дом: Камеры снимают

Актриса известной теленовеллы сообщила о преследовании.

Актриса Елена Корикова недавно впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Звезда сериала "Бедная Настя" сообщила, что устроила себе информационный детокс – на полгода отказалась от соцсетей.

Возвращение Кириковой в микроблог привлекло внимание прессы. Накануне, как рассказала Корикова, репортеры напали на ее дом. Судя по всему, телевизионщики снимают новый сюжет-расследование о звезде "Бедной Насти".

"И сегодня были…неугомонные. В дверь звонят, вокруг дома ходят", – поведала Елена.

Корикова отметила, что вокруг ее жилища установлены камеры видеонаблюдения. Дескать, лица настойчивых представителей СМИ попали в объектив. Кроме того, репортеры треплют нервы родственникам и друзьям Кориковой.

Как писали "Дни.ру", Елена Корикова сейчас живет в Черногории. Несколько лет назад актриса купила там дом. Поговаривают, что знаменитость сыграла тайную свадьбу. Актриса скрывает подробности личной жизни. Между тем подруга звезды "Бедной Насти" на условиях анонимности сообщила прессе, что муж Кориковой – экс-чиновник, который уехал за границу. Естественно, никаких доказательств приятельница не предоставила.