Беглый экс-чиновник: обнародованы неожиданные данные о нынешнем муже Кориковой

Пару лет назад Елена Корикова купила на западе Балканского полуострова виллу. В Черногории артистке очень нравится. Между тем, как стало известно репортерам, актриса уже давно толком нигде не работает. Например, в минувшем, 2020 году налоговая не получала от Кориковой декларации о доходах.
Звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова не снимается. Последний фильм, в котором работала знаменитость, вышел в 2018 году. До пандемии коронавирусной инфекции артистка участвовала в антрепризе "Идеальный свидетель". Ради этого спектакля Елена периодически моталась из Черногории в российскую столицу. С приходом ковида проект закрыли.
Знакомая Елены на условиях анонимности рассказала, за чей счет та живет. По словам приятельницы, у Кориковой серьезные отношения с состоятельным мужчиной. Избранник звезды "Бедной Насти" когда-то был чиновником, уехал за границу, там и осел. Актриса очень счастлива рядом с возлюбленным, особых забот у нее нет. Мужчина Елены Кориковой избегает публичности.
Ходят слухи, что Елена и ее возлюбленный оформили отношения официально. В ЗАГСах Москвы подтверждения этих сплетням журналисты не нашли. Возможно, Корикова и ее избранник расписались за рубежом, может быть влюбленные просто сожительствуют.
Отметим, таинственность, которую развела вокруг себя Елена Корикова поклонникам кажется подозрительной. Возможно, муж артистки не просто бывший госслужащий, а беглый экс-чиновник, рассуждают в Сети.
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