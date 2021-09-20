"Вы спиваетесь": Корикова из "Бедной Насти" вышла на связь после полугода молчания

Елена Корикова не выходила на связь полгода и вот, наконец-то, актриса вернулась.

Елена Корикова никогда не баловала поклонников большим количеством интервью и фотографиями в социальных сетях. Она держит свою жизнь в тайне и пускает туда только самых близких.

Последние полгода от блондинки не было никаких новостей. Она ничего не публиковала в свой аккакунт в "Инстагаме". Многие поклонники стали переживать, не случилось ли что-то со звездой.

Оказалось, главная герогиня сериала "Бедная Настя" находится сейчас в Черногории, а на связь она не выходила просто потому, что решила устроить себе детокс. Артистка решила на время прекратить какое-либо общение, чтобы побыть наедине с собой и со своими мыслями.

Корикова выложила фотографию, где она сидит на земле. Красотка шорты, красную футболку, рубашку и яркую кепку. Многие подписчики были шокированы, что в свои почти 50 лет, актриса выглядит достаточно молодо.

"Какая же вы красивая", "Я беру с вас пример", "Вы прекрасны", "Кто-то выложил в сеть то самое фото с поклонницей со статьёй, что Вы спиваетесь. Нашла Вашу страницу , чтобы посмотреть как Вы действительно живете . И очень рада , что это просто чьи-то грязные сплетни", – завалили приятными комментариями фанаты Елены.