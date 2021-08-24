"Очень жалкое зрелище": Апексимова о постоянных скандалах в Театре на Таганке

Актриса рассказала о проблемах труппы.

Актриса Ирина Апексимова с марта 2015 года является директором Театра на Таганке. По словам 55-летней актрисы, когда она только пришла в театр, труппу раздирали скандалы. Без конфликтов не обходилось ни дня.

"Слава богу, последние три года полная гладь и тишина. Я боюсь сглазить. Это был очень тяжелый период. Но люди занялись наконец-то делом. Мы очень много работаем, мы выпускаем много премьер, эскизов, лабораторий и так далее. Им не до разборок", – отметила Апексимова.

Актриса уверена, что члены труппы находились в перманентном конфликте из-за безделья. До ее прихода театр выпускал только одну премьеру в год. Кроме того, Апексимовой пришлось снять все спектакли Юрия Любимого, кроме "Мастера и Маргариты" и "Доброго человека из Сезуана". Решением убрать постановки она настроила сотрудников против себя.

"Это правда было очень жалкое зрелище. Самое ужасное было — это спектакли, которые остались, которыми они очень гордились. Спектаклями Юрия Петровича Любимова. Но спектакли не могут существовать без режиссера. Это невозможно. Вы же понимаете, что они рассыпаются от раза к разу. Чудовищно", – поведала знаменитость.

Приход Ирины Апексимовой в театр труппа встретила в штыки. На нового директора постоянно жаловались учредителям. "Как минимум четыре письма в месяц было", – говорит Апексимова. Сотрудники театра считали, что Ирина не имеет достаточного образования, чтобы руководить. Кроме того, актрису обвиняли в воровстве, алкоголизме и наркомании.