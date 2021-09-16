Как ветром сдуло: люди разбежались от Пересильд после признания

Актриса рассказала о подготовке к полету в космос.

5 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на МКС. На космической станции знаменитости будут снимать фильм "Вызов". Перед полетом на орбиту артистка и кинематографист прошли серьезную подготовку.

Отвечая на вопросы во время онлайн-конференции, Юлия Пересильд призналась, что испытывает небольшой страх, думая об отправке. Между тем актриса уверена, что бояться в ее случае – это нормально. Главное для Пересильд – получить удовольствие от работы.

На МКС у Юлии не будет помощников. Актрисе самостоятельно придется следить за внешностью в кадре, выполняя работу гримеров и костюмеров.

Взять на станцию сумочку для грима Юлии Пересильд запретили. Каждому космонавту положена "укладка "Комфорт", в которой находятся принадлежности для личной гигиены. Необходимую косметику Пересильд решила спрятать в сумку к зубным щеткам и расческам.

Знаменитость рассказала, что во время покупки косметики с ней произошел забавный эпизод. В магазине Юлия Пересильд долго крутилась у стеллажей с товарами. Актриса не знала, что выбрать. Дело в том, что что на МКС нельзя привозить стекло и сыпучую продукцию.

Юлия не могла объяснить продавцам, что именно ей нужно. Упоминать о полете Пересильд не хотела. В итоге актриса не выдержала. "Послушайте, я собираю косметичку в космос!" – призналась знаменитость работникам магазина. Консультантов, по словам Пересильд, после этих слов как ветром сдуло. Улыбчивые продавщицы разбежались кто куда.