Как ветром сдуло: люди разбежались от Пересильд после признания

5 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на МКС. На космической станции знаменитости будут снимать фильм "Вызов". Перед полетом на орбиту артистка и кинематографист прошли серьезную подготовку.
Отвечая на вопросы во время онлайн-конференции, Юлия Пересильд призналась, что испытывает небольшой страх, думая об отправке. Между тем актриса уверена, что бояться в ее случае – это нормально. Главное для Пересильд – получить удовольствие от работы.
На МКС у Юлии не будет помощников. Актрисе самостоятельно придется следить за внешностью в кадре, выполняя работу гримеров и костюмеров.
Взять на станцию сумочку для грима Юлии Пересильд запретили. Каждому космонавту положена "укладка "Комфорт", в которой находятся принадлежности для личной гигиены. Необходимую косметику Пересильд решила спрятать в сумку к зубным щеткам и расческам.
Знаменитость рассказала, что во время покупки косметики с ней произошел забавный эпизод. В магазине Юлия Пересильд долго крутилась у стеллажей с товарами. Актриса не знала, что выбрать. Дело в том, что что на МКС нельзя привозить стекло и сыпучую продукцию.
Юлия не могла объяснить продавцам, что именно ей нужно. Упоминать о полете Пересильд не хотела. В итоге актриса не выдержала. "Послушайте, я собираю косметичку в космос!" – призналась знаменитость работникам магазина. Консультантов, по словам Пересильд, после этих слов как ветром сдуло. Улыбчивые продавщицы разбежались кто куда.
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