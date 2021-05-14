"Деньги некуда девать": поздравивший Пересильд Бурунов спровоцировал волну недовольства

Сергей Бурунов поздравил коллегу Юлию Пересильд с новой ролью. Актриса отправится в космос.

Осенью на борту МКС начнутся съемки картины "Вызов". Это будет первый художественный проект, созданный в космосе. Накануне государственная комиссия назвала имя актрисы, которая полетит на орбиту. Ею стала 36-летняя Юлия Пересильд. Она успешно прошла творческие испытания и медицинские тесты.

Второй день Пересильд получает теплые слова от коллег и друзей. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов трогательно поздравил актрису с успешным прохождением отбора. "Я знал, что ты космическая актриса. И вот тому подтверждение", – написал он в личном микроблоге.

Сергей Бурунов также поздравил режиссера Клима Шипенко, которому также предстоит работать на борту Международной космической станции. Актер пожелал удачи членам съемочной группы картины "Вызов".

Подписчики звезды сериала "Полицейский с Рублевки" присоединились к поздравлениям. Юлию назвали достойной главной роли в ленте. Между тем пользователи Сети усомнились в том, что "фильм из космоса" вообще нужен россиянам, ведь на создание ленты придется затратить огромные средства.

"Деньги конечно некуда девать) будем фильм в космосе снимать)))👏 удачи) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "За государственные деньги? В стране не хватает специалистов по спецэффектам? Печально", – демонстрирует недовольство народ под постом Сергея Бурунова.

Единодушны с поклонниками звезды "Полицейского с Рублевки" и некоторые читатели "Дни.ру". Миллионам, по их мнению, можно найти лучшее применение, например, их можно пустить на лечение тяжелобольных детей.