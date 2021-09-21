Звезда "Чик" о демонстрации своих прелестей маленькому сыну: Нет никакой проблемы

Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова снялась в новом фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". В ленте, которая недавно вышла на экранах, 29-летняя знаменитость практически все время обнажена.
В свежем интервью Шмыкова призналась, что наготы своей никогда не стеснялась. Демонстрировать прелести перед камерой – проще простого для нее. Более того, по словам звезды, дома она тоже очень часто ходит обнаженной, дескать, так ей комфортнее. Актрису не смущает даже присутствие четырехлетнего сына Корнея.
"Для меня в этом нет никакой проблемы", – сказала Варвара.
По словам звезды "Чик", то, что происходило на съемках у Серебренникова, – очень жизненная история. Именно так Варвара себе представляет утро в семье. "У меня мама могла выйти голой из душа, и я могу сейчас", – поведала Варвара.
Шмыкова рассказала также, что в будущем планирует вновь стать родителем. Артистка хотела бы, чтобы у ее наследника был братик или сестричка. Между тем рожать шестерых, как это сделала ее мама, Варвара не собирается. По словам актрисы, многодетные родители должны быть максимально включенными и 24 часа в сутки заниматься только детьми, а такое дано не всем.
Напомним, недавно Варвара Шмыкова развелась с Евгением Козловым – отцом Корнея. Расставание экс-супругов прошло без скандалов. Сейчас знаменитость встречается Даниилом Радловым.
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