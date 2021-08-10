"Свадьба. День второй": облаченная в белое платье звезда сериала "Чики" вызвала недоумение

Актриса Варвара Шмыкова спровоцировала слухи.

Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова 12 июля оформила развод с мужем оператором Евгением Козловым. За несколько месяцев до этого стало известно, что у актрисы появился другой мужчина – диджей Даниил Радлов.

В конце июля появились слухи о новом замужестве Шмыковой. Светские сплетники утверждали, что Варвара и Даниил расписались. Сообщалось, что бракосочетание прошло в Санкт-Петербурге. Свадьба была скромной – присутствовали только близкие родственники и друзья пары. Тогда Шмыкова и Радлов сплетни комментировать не стали. Между тем позднее звезда "Чик" опубликовала в соцсетях провокационные кадры, на которых она и ее избранник в нарядах, похожих на подвенечные, запечатлены в Эрмитаже в торжественной обстановке.

Накануне Варвара Шмыкова вновь дала повод говорить о себе. В личных микроблогах актриса и диджей намекнули, что гуляют на свадьбе. Варвара была облачена в белое платье, Евгений, в свою очередь, нарядился в черный костюм, дополнив образ бабочкой в тон. Из публикаций стало ясно, что на банкете гостей развлекал тамада, а вечером Шмыкова и ее избранник отправились в пятизвездочный отель.

"Свадьба. День второй", – подписала кадры звезда сериала "Чики".

Фанаты Варвары Шмыковой в недоумении. У поклонников много вопросов к звезде. Они хотят знать, действительно ли актриса вышла замуж и когда это случилось.