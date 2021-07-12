Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова объявила о разводе: Не на все удается повлиять

29-летняя звезда сериала "Чики" сообщила, что разводится с мужем, оператором Евгением Козловым. По словам Варвары Шмыковой, процесс по расторжению брака был назначен на 12 июля. По иронии судьбы это дата их первого знакомства. Варвара и Евгений впервые встретились десять лет назад.
Шмыкова отметила, что в жизни не бывает ничего постоянного и не на все удается повлиять. Единственное, что остается, считает Варвара, – ценить момент и людей, которые находятся рядом.
12 июня для звезды сериала "Чики" теперь день благодарности. "За эмоции и впечатления, за искренность и близость, за приключения и пройденный путь", – написала Варвара Шмыкова в личном инстаграм-аккаунте.
Ранее в одном из интервью Варвара Шмыкова признавалась, что первые полгода знакомства "добивалась" Евгения Козлова. Актриса постоянно напоминала о себе мужчине звонками и сообщениями. Настойчивость знаменитости принесла плоды – Варвара и Евгений поженились, у них появился сын Корней.
Отметим, слухи о расставании Варвары Шмыковой и Евгения Козлова муссировались не один месяц. Звезду сериала "Чики" слали замечать в компании диджея Даниила Радлова. В июне актриса спровоцировала общественность публикацией в Сети постельного фото с Даниилом.
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