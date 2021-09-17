"Вцепились друг другу в глотки": раскрыты подробности скандала на съемках "Анатомии страсти"

Долгое время коллектив "Анатомии страсти" находился в состоянии войны.

В 2014 году поклонников сериала "Анатомия страсти" шокировала смерть одного из ключевых персонажей. В 11 сезоне погибает доктор Дерек Шеппард. Герой получает серьезные травмы, пытаясь спасти жертв авиакатастрофы. Как оказалось, сценаристы были вынуждены "убить" этого персонажа. Актер, игравший медика, Патрик Демпси, покинул сериал.

В своей книге "Кадровые вопросы" журналистка Линетт Райс раскрыла причины выхода Патрика Демпси из каста теленовеллы. Оказалось, что уходила звезда с грандиозным скандалом, точнее актера просто-напросто выгнали.

Долгое время на площадке сериала "Анатомия страсти" не было человека приятнее Демпси. Артист всегда был в хорошем расположении духа. Однако со временем характер исполнителя роли Дерека Шеппарда поменялся. Актер стал раздражительным, срывался на коллегах. Другие артисты постоянно находились в стрессе из-за Демпси. Знаменитость вечно спорила с шоураннером сериала, Шондой Раймс.

"Они с Шондой вцепились друг другу в глотки", – вспоминают о тех событиях члены творческого коллектива.

Актер бесился из-за того, что его партнерша, Эллен Помпео, работает меньше. Но на самом деле ситуация была обратная.

В итоге после десятого сезона руководство шоу отказалось продлевать контракт со звездой. Ходили слухи, что отвратительное поведение Демпси обусловлено сильной усталостью и профессиональным выгоранием. Дескать, артист выдохся, но уволиться сам не решался.

У Патрика Демпси своя правда. "Десять месяцев по пятнадцать часов в день. И так каждый год", – цитирует знаменитость в своей книге Линетт Райс.

По словам актера, начиная с пилотного эпизода его герой появлялся в каждой серии. В сумасшедшем рабочем темпе он прожил целых 11 лет. Демпси также никогда не знал расписания съемок заранее. Эта неопределенность негативно сказывалась на семейной жизни звезды, ведь всем приходилось под него подстраиваться.

Патрик Демпси отметил также, что он делал попытку уйти из шоу раньше, но создатели сериала были против. Его "купили" повышением гонорара.

"Было трудно сказать "нет" таким деньгам. Как ты можешь сказать "нет" на это? Замечательно быть работающим актером, а затем, в довершение всего, участвовать в шоу, которое смотрят. И вдобавок ко всему, чтобы участвовать в феноменальном шоу, известном во всем мире, и играть персонажа, которого любят во всем мире. Это очень опьяняюще", – признался артист.