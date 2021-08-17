Узнавшая о беременности 40-летняя звезда "Анатомии страсти" закричала от шока

Звезда сериала "Анатомия страсти" поделилась радостной новостью. Исполнительница роли Мэгги Пирс, актриса Келли Маккрири, сообщила о беременности. 40-летняя знаменитость станет мамой впервые.
В 2019 году Келли Маккрири вышла замуж за режиссера Пита Чатмона. Через два года после свадьбы знаменитости решили завести малыша. По словам актрисы, она не думала, что беременность наступит так быстро. Келли считала, что зачать сразу у нее не получится.
"Я действительно вскрикнула от шока, когда увидела "Беременна", – рассказала звезда сериала "Анатомия страсти ".
Келли Маккрири с нетерпением ждет появления малыша. Актриса мечтает стать идеальной мамой, поэтому читает специализированную литературу. Знаменитость отметила, что "горит желанием учиться".
"Это такой загадочный процесс. По-моему, я уже заказала от 15 до 20 книг", – добавила актриса.
Келли Маккрири подчеркнула, что ее беременность не стала проблемой для создателей сериала "Анатомия страсти". Коллеги по площадке Катерина Скорсоне, Чандра Уилсон и Эллен Помпео во всем ее поддерживают.
Отметим, 18 сезон сериала "Анатомия страсти" выйдет на экраны 30 сентября 2021 года. Отметим, ранее ходили упорные слухи о закрытии шоу. Поговаривают, что уже был написан финал картины, однако создатели решили продлить ее еще на год.
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