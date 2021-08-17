Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Всех своих учениц опробовал": народ в шоке от любовных связей Кобзона
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
партнеры
Вторник
17 августа
Лента новостей
14:00
Гениальный актер или баловень судьбы? Тест по ролям Никиты Михалкова
13:37
Военный эксперт Петров: США кинут Украину
13:35
Названы сроки прихода четвертой волны коронавируса в Россию
13:34
"Как мы ждали!": Николаев и Валерия представили миру плод своей любви
13:21
Приступы и страшные боли: что известно о последних годах жизни Абдулова
13:04
Узнавшая о беременности 40-летняя звезда "Анатомии страсти" закричала от шока
12:56
"Она вообще жива?": Солнцеву посоветовали влить свежую струю в отношения с престарелой женой
12:47
В массовом ДТП на Кубани погиб человек
12:29
Лукашенко бросил белорусов в Афганистане – экс-министр Латушко
12:28
В Московской области разбился самолет Ил-112В
12:19
Тренер из Подмосковья украл у своего подопечного 25 миллионов рублей
12:15
"Меня никто не бил": засветившая кровоподтек Мельникова начала оправдываться
12:10
"После лекции подозвал, достал конвертик": звезда "Счастливы вместе" об отношениях с Табаковым
12:08
Могила Глаголевой утонула в день памяти
12:00
В Новосибирске мужчина ограбил банк с пистолетом-зажигалкой
11:47
В России за сутки выявили 20 958 новых случаев коронавируса
11:34
"Жировая ловушка": 47-летняя Волкова наотрез отказалась от операции
11:31
"Мужик должен оставаться мужиком": бегающего в платье Милохина прилюдно приложили
11:29
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
11:15
"Миссия выполнена": Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана
11:11
"Отстань от маленькой богини!": измученная дочь шантажирует упертую Анисину уходом из дома
10:57
"Будет долбить его зонтиком": молодому рэперу предложили присмотреться к Долиной
10:48
Анна Хилькевич сообщила о серьезной проблеме: Меня выбили
10:35
Получающая зарплату в "Ленкоме" Поргина разнесла театр: Этого мало
10:17
"Мы в реанимации, в красной зоне": Стоянов сделал тревожное заявление
10:14
Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка
10:07
Куда сходить в Москве: афиша с 22 по 31 августа
09:45
Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна
09:38
Устали ухаживать: могилу сгоревшего от рака Золотухина закатали в камень
08:51
Кадыров о событиях в Афганистане: Америка придумала аферу против мусульман
08:45
Галкин в тайне от Пугачевой пускает слюни на красавицу Ротару
08:45
"Грязный и дешевый пиар!": известная певица врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме
08:42
"Я в этой семье изгой": сделавшая аборт Шукшина так и не смогла наладить отношения с матерью
08:22
Бедная Валечка: утонувшую через год могилу Легкоступовой обнаружили не сразу
06:45
Рапунцель оправдалась после слухов о желании сменить дочерям крестную
04:37
К чему снится путешествие
02:18
Грудь напоказ: Елена Летучая разделась ради мужа
00:14
"Зря старается": прощающей измены Решетовой дали под дых
21:56
Политолог Джангиров: президент Молдовы не пойдет навстречу Зеленскому против Путина
21:49
В карму не имеющего имени новорожденного ребенка Арзамасовой и Авербуха вторглись посторонние
21:36
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
21:04
В Москве аферистка выманила у женатых мужчин миллион рублей
20:52
На востоке Москвы в результате аварии пострадали мужчина и ребенок
20:42
Растрепанная Арзамасова показала себя после родов
20:27
Под Севастополем сожгли машину стоимостью 31 миллион рублей
20:01
На юге Москвы произошла авария с участием Porsche
19:38
В Стерлитамаке женщина выбросила чужого ребенка из окна роддома
18:59
Писатель Прилепин предсказал властям Украины незавидное будущее: Бегство из страны
18:46
В Подмосковье на речном судне обнаружили нарколабораторию
18:12
Храбрец и любимец женщин: все романы звезды сериала "Черно-белая любовь" Ибрагима Челиккола
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Больная женщина": раскрыто реальное положение дел в браке Пугачевой и Галкина
Бузову назвали оружием массового поражения
"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
Кушанашвили: Кабаева поставила Утяшеву на колени
"Русский вариант Мадонны": озвучен гонорар Бузовой
Макеева завила о попытках забеременеть с помощью "маргинального" метода
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Узнавшая о беременности 40-летняя звезда "Анатомии страсти" закричала от шока

Узнавшая о беременности 40-летняя звезда "Анатомии страсти" закричала от шока

Актриса Келли Маккрири впервые станет мамой.
прочитано 280 раз

Звезда сериала "Анатомия страсти" поделилась радостной новостью. Исполнительница роли Мэгги Пирс, актриса Келли Маккрири, сообщила о беременности. 40-летняя знаменитость станет мамой впервые.

ПО ТЕМЕ

Познакомил с дочкой: Энистон закрутила роман с коллегой по сериалу "Друзья"

В чем мать родила: звезда Голливуда купалась голой на глазах у шокированных отдыхающих

В 2019 году Келли Маккрири вышла замуж за режиссера Пита Чатмона. Через два года после свадьбы знаменитости решили завести малыша. По словам актрисы, она не думала, что беременность наступит так быстро. Келли считала, что зачать сразу у нее не получится.

"Я действительно вскрикнула от шока, когда увидела "Беременна", – рассказала звезда сериала "Анатомия страсти ".

Келли Маккрири с нетерпением ждет появления малыша. Актриса мечтает стать идеальной мамой, поэтому читает специализированную литературу. Знаменитость отметила, что "горит желанием учиться".

"Это такой загадочный процесс. По-моему, я уже заказала от 15 до 20 книг", – добавила актриса.

Келли Маккрири подчеркнула, что ее беременность не стала проблемой для создателей сериала "Анатомия страсти". Коллеги по площадке Катерина Скорсоне, Чандра Уилсон и Эллен Помпео во всем ее поддерживают.

Отметим, 18 сезон сериала "Анатомия страсти" выйдет на экраны 30 сентября 2021 года. Отметим, ранее ходили упорные слухи о закрытии шоу. Поговаривают, что уже был написан финал картины, однако создатели решили продлить ее еще на год.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Birdie Thompson / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2021, 13:04 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Отказ от съемок, возобновление давней вражды, огромные гонорары: сериал "Секс в большом городе" возвращается

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Грязный и дешевый пиар!": известная певица врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме

У людей ничего святого не осталось
Шоу-бизнес

Могила Глаголевой утонула в день памяти

Появились кадры
Шоу-бизнес

"Мы в реанимации, в красной зоне": Стоянов сделал тревожное заявление

Артист с интересом наблюдает за процессом
Шоу-бизнес

Устали ухаживать: могилу сгоревшего от рака Золотухина закатали в камень

Артист похоронен в глухом селе

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+