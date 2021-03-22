"Теперь я бионик!": звезду сериала "Анатомия страсти" спасли от самой мучительной боли

Долгое время американскую знаменитость мучили сильные боли. Медики диагностировали у звезды сериала "Анатомия страсти" грыжу в шейном отделе позвоночника. Кэтрин Хейгл после долгих размышлений решилась на операцию.
Актрису уже выписали из больницы. Знаменитость восстанавливается дома под присмотром мужа, певца Джоша Келли.
В личном микроблоге звезда "Анатомии страсти" поблагодарила медиков, которые помогли ей избавиться от проблемы в позвоночнике. "Команда докторов спасла меня от самой мучительной боли, которую я когда-либо испытывала, и благословила меня на новую безболезненную жизнь!" – написала Кэтрин Хейгл.
Артистка добавила также, что теперь ее шея "бионическая". Кэтрин вставили в позвоночник два диска из титана. Знаменитость предположила, что теперь часами может стоять на голове, но проверять эти свои подозрения она пока не решается. Какое-то время артистка будет носить шейный бандаж. "Теперь я бионик!" – смеется Хейгл.
Звезда сериала "Анатомия страсти" продемонстрировала фанатам снимки рентгенографии и фото из больничной палаты. Кэтрин Хейгл не стала скрывать, что перед операцией испытывала дикий страх. В комментариях поклонники пожелали американской звезде скорейшего выздоровления.
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