Сбил машиной и дважды выстрелил: Валиде-султан из "Великолепного века" не может остыть к экс-мужу

Актрису Небахат Чехре в России знают как Валиде-султан из "Великолепного века".



Звезда сериала "Великолепный век" 77-летняя Небахат Чехре в свежем интервью призналась, что все еще не забыла первого мужа, режиссера и продюсера Йылмаза Гюнея. Исполнительница роли Валиде-султан до сих пор не остыла к бывшему избраннику.

Актриса стала женой кинематографиста в 1967 году, после трех лет романа. Чехре и Гюней развелись уже спустя год после свадьбы.

По словам Чехре, первый муж оказал на ее жизнь и характер огромное влияние. Благодаря режиссеру, взгляды и представления актрисы на многие явления действительности в корне поменялись.

Отметим, Йылмаз Гюней был довольно противоречивой фигурой. В киноиндустрии режиссер даже носил прозвище "Уродливый король". Первый муж Небахат Чехре трижды сидел в тюрьме: за публикацию прокоммунистического романа, за предоставление убежища анархистам и по обвинению в расправе над окружным судьей. За убийство Йылмаз Гюней получил 19 лет заключения. После военного переворота в Турции Гюней сбежал из тюрьмы и обрел политическое убежище во Франции.

Звезда "Великолепного века" познакомилась с Йылмазом Гюнеем на съемках фильма. 30-летний режиссер потерял голову от 19-летней Небахат Чехре. Ради молодой актрисы он оставил жену и маленькую дочь.

Счастливым брак Чехре и Гюнея назвать нельзя. Супруг поднимал руку на актрису. Чехре постоянно приходилось прятать синяки от друзей и родственников.

По слухам, однажды после ссоры в баре Йылмаз поехал за уходящей женой на машине и специально сбил ее. В результате актриса получила травмы черепа и сломанную ключицу. Немногим ранее на съемках фильма режиссер прислонил Небахат Чехре к стенке и поставил на ее голову стакан с водой. На глазах у изумленной группы мужчина дважды выстрелил в сторону избранницы. В первый раз он попал в стену, вторая пуля разбила стакан.

