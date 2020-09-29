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Сериалы
76-летняя Валиде-султан из сериала

76-летняя Валиде-султан из сериала "Великолепный век" собралась под венец

Небахат Чехре. Кадр из "Великолепный век" (2011-2013)
Звезда сериала "Великолепный век" сделала шокирующее заявление. 76-летняя Небахат Чехре готова вновь пойти под венец.
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Исполнительница роли Валиде-султан в турецкой теленовелле дважды была замужем. В этих отношениях Небахат Чехре не была счастлива. Не смогла звезда сериала "Великолепный век" познать радость материнства.

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По словам 76-летней знаменитости, она не влюблялась в мужчин последние 26 лет. Артистка отметила, что это чувство свойственно только молодым. Чехре отметила, что не боится одиночества. Более того, свободная от обязательств жизнь, по мнению Небахат, избавляет ее от возможных переживаний и проблем.

Звезда "Великолепного века" не стала отрицать, что крайне разборчива в выборе спутника жизни. Артистка считает, что именно в этом заключается ее основная проблема. Небахат Чехре очень придирчива, поэтому ее личная жизнь не складывается. "Мне очень сложно угодить, я не умею закрывать глаза на минусы", – добавила артистка.

Впрочем, Небахат Чехре не теряет надежды. Звезда сериала "Великолепный век" уверена, что в будущем еще станет чьей-то женой. Знаменитость подсознательно настраивает себя на положительные перемены в личной жизни. "Я все еще надеюсь встретить подходящего мне человека", – поведала актриса.

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Публикация от NebahatÇehre (@nebahatcehre)

Как писали "Дни.ру", после длительного перерыва Небахат Чехре вернулась на экраны. Актриса снялась в сериале "Позвони моему агенту". В теленовелле также работает коллега актрисы по "Великолепному веку" Халит Эргенч.

Автор: 29 сентября 2020, 17:44 Источник: Rusturkey.com • Требует проверки

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