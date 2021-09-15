Это моя большая боль: звезда "Склифосовского" раскрыла причину бездетности

Актриса Ольга Богданова рассказала об упущенном счастье.

Звезда сериалов "Склифосовский" и "Полицейский с Рублевки. Снова дома" Ольга Богданова рассказала, почему так и не познала радость материнства. 70-летняя актриса откровенно поведала о своей беде шоумену Борису Корчевникову.

Богданова ходила под венец три раза, но ни в одном из своих браков она так и не родила детей. По словам знаменитости, в молодые годы она не решалась обзавестись малышом, а потом, когда все же задумалась о наследниках, оказалось поздно – у нее обнаружили проблемы со здоровьем.

Во втором браке с коллегой по цеху Александром Михайлушкиным Ольга Богданова прожила больше 20 лет. Артистка постоянно думала о ребенке, но рожать от мужа боялась. Мыслей усыновить малыша у пары не возникало. Дело в том, что отношения супругов были непростыми. Богданова жила под постоянным давлением и гнетом. Когда Михайлушкин нашел любовницу и потребовал развода, актриса вздохнула с облегчением.

Теперь Ольга Богданова считает, что совершала ошибку оттягивая материнство. Звезда "Склифосовского" медлила, ожидая идеального момента. В итоге она осталась у разбитого корыта.

"Сегодня я бы не думала, от кого рожать", – рассудила звезда.

Богданова очень жалеет об упущенном счастье. "Это моя большая боль", – поделилась артистка.

Сегодня Ольга Богднова замужем за продюсером Виталием Багиевым. Звезда "Склифосовского" старше избранника на 21 год.