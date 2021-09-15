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Сериалы
В богадельнях кормят лучше: на банкете Met Gala звезд Голливуда потчевали склизкой крупой

В богадельнях кормят лучше: на банкете Met Gala звезд Голливуда потчевали склизкой крупой

За вход на мероприятие знаменитости заплатили огромные суммы.
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Звезда сериалов "Королевы крика", "Крик" "Мастера секса" и других Кеке Палмер показала в личном инстаграм-аккаунте угощение, которое ей преподнесли на ежегодном балу Met Gala. Пользователи Интернета назвали поданное блюдо "кошмарным".

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Судя по фото, в тарелке 28-летней знаменитости была какая-то разваренная склизкая крупа, ломтики огурцов и помидоров, гриб и зерна сладкой кукурузы. Кеке Палмер намекнула, что не вся еда на банкете Met Gala выглядела достаточно презентабельно, чтобы попасть на итоговые фотоотчеты.

По данным портала Lad Bible, гости бала заплатили за вход по 30 тысяч долларов каждый. Еще до начала мероприятия организаторы говорили, что над меню для вегетарианцев работала команда из десяти лучших шеф-поваров Нью-Йорка.

Кухня самого эксклюзивного и яркого события в году шокировала интернет-пользователей. Народ не мог поверить, что Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, Меган Фокс и Ким Кардашьян ели нечто подобное. Обитатели Сети отметили, что в столовых государственных школ и богадельнях кормят лучше, чем на голливудской вечеринке.

"Итак, основываясь на той фотографии, которую опубликовала Кеке, людям нужно поесть, прежде чем они попадут на Met Gala, потому что еда выглядела ужасно", "Они не могли достать приличное овощное блюдо, сестренка? Черт возьми!" – отмечают комментаторы.

Напомним, бал Института костюма Met Gala состоялся 13 сентября в Нью-Йорке. Мероприятие прошло на базе Метрополитен-музея. На вечеринке присутствовали практически все голливудские звезды. Темой бала в этом году была "Американская независимость".

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Фото: pixabay.com
Автор: 15 сентября 2021, 17:52 Источник: Lad Bible ✓ Надежный источник
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