"Не мог ходить": прооперированный актер из "Бомбилы" и "Склифосовского" передвигается на костылях

В Благовещенске стартовал 19-й Открытый фестиваль кино и театра "Амурская осень". Как обычно, форум собрал все сливки актерского мира. Среди звезд, которые в эти дни прилетели в Приморье, оказался и актер Дмитрий Миллер, знакомый по сериалам "Бомбилы", "Светофор", "Восьмидесятые" и "Склифосовский". Правда, даже на сцену во время церемонии открытия кинофорума он вышел на костылях. А потом в эксклюзивном интервью "Дни.ру" рассказал, что стряслось.

"Несколько лет назад я поменял себе сустав на левом бедре, поскольку развился коксартроз (артроз тазобедренного сустава, который сопровождается болями и ограничением движений, а на поздних стадиях наблюдается атрофия мышц бедра и укорочение конечности – Прим. ред.) и уже невозможно было ходить, – признался артист. – С таким диагнозом люди тянут до последнего, так и я – пошел в больницу, когда уже стало невмоготу".

"Теперь же сделал операцию, о которой давно думал, но все не было времени. А сейчас возник период затишья в профессии, вот и решился, поскольку нога стала меня сильно беспокоить и не мог нормально себя чувствовать ни на работе, ни на отдыхе", – пояснил Дмитрий.

Операция прошла легко. "Да и сделал я ее бесплатно, – радуется актер, – проскочил при помощи полис ОМС (Обязательное Медицинское Страхование – Прим. ред.). Уже на следующий день, когда я проснулся, хирург мне сказал, что можно вставать. К костылям тоже привык быстро – уже есть опыт передвижения на них (смеется)".

Сегодня идет процесс восстановления. "В одном спектакле я уже могу играть без костылей, и небольшая хромота даже добавляет персонажу драматизма, – улыбается актер. – Сегодня попытаюсь передвигаться уже с одним, а не двумя костылями. Может к концу "Амурской осени" буду ходить с тростью. Вообще же врачи говорят, что реабилитация занимает примерно шесть недель".