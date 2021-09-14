Мельникова рассказала об экс-муже Смольянинове: Следит

Звезды сохранили дружеские отношения.

В начале июня стало известно, что брак звезды сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой и актера Артура Смольянинова потерпел крах. О том, что разводится, артистка сообщила в соцсетях. Мельникова не раскрыла причины разрыва, однако подчеркнула, что решение было обоюдным и взвешенным.

В свежем интервью Дарья Мельникова поведала, что поддерживает теплые отношения с бывшим мужем. Более того, актриса следит за карьерными успехами Смольянинова. По словам артистки, экс-супруг также в курсе ее новых работ.

Звезда "Папиных дочек" подчеркнула, что в любой момент может связаться с экс-избранником. "Мы до сих пор можем что-либо обсудить, мы в прекрасных отношениях", – сказала она.

Дарья Мельникова рассказала также, что выстраивание карьеры – это не про нее. В центре внимания Дарьи всегда будет семья. Впрочем, артистка старается найти баланс между работой и личной жизнью. Сейчас у "папиной дочки" плотный рабочий график и ее это не радует. Мельникова хотела бы проводить больше времени с детьми – Артуром, которому скоро будет шесть, и двухлетним Марком.

На днях состоялась премьера эротического триллера "Соври мне правду". Главные роли в картине исполнили Дарья Мельникова и Павел Прилучный. Ранее артистка рассказала о съемках в откровенных эпизодах.