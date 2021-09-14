Мельникова об интимных моментах с Прилучным: О Карпович не думала

Дарья Мельникова раскрыла детали съемок новой картины.

На минувшей неделе свет увидел фильм "Соври мне правду". Главные роли в эротическом триллере исполнили актриса Дарья Мельникова и звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный.

По сценарию картины между героями Прилучного и Мельниковой очень много откровенных сцен. Знаменитости появляются в кадре в чем мать родила. В свежем интервью Дарья призналась, что не испытывала неловкости и смущения в интимных моментах на площадке. Павел, как заметила артистка, вел себя профессионально. О том, как отнесется к сценам секса ее коллега по ситкому "Папины дочки" Мирослава Карпович, Дарья Мельникова не думала. Напомним, по слухам Прилучный и Карпович встречаются.

"Я совершенно ничего не знаю ни про чьи отношения. Второй момент — тут просто партнерство", – сказала Дарья Мельникова.

Дарья подчеркнула, что на площадке перед артистами стояла только одна задача – играть роли. Прилучный никогда "не переходил граней". Мельниковой работалось спокойно.

Героиня Дарьи Мельниковой в картине "Соври мне правду" оказывается в сложном любовном четырехугольнике. Персонаж вынужден обманывать окружающих, утаивать свои чувства.

Дарья призналась, что сама никогда не была в подобной ситуации. Есть границы, за которые знаменитость никогда не переходит, даже если сильно очарована кем-то. Более того, в окружении Мельниковой нет людей, у которых был бы опыт параллельных отношений. Дарья уверена, что такие романы вряд ли могут привести к хорошему.