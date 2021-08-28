"Врачи не справляются": в тревоге за сыновей Кожевникова приняла меры

Несколько дней назад актриса Алеса Качер оказалась в инфекционной больнице Геленджика вместе с маленьким сыном. Ребенок знаменитости подхватил на местном пляже ротавирус. Инфекцию также обнаружили у самой Алесы и ее мамы. Знаменитость рассказала, что на курорте всплеск кишечных заболеваний.
Подруга Алесы Качер, звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова в личном микроблоге призналась, что не нашла в СМИ информации о том, что курорты Краснодарского края могут быть опасны. В новостях сообщают только о новой программе "Туристический кешбэк".
"Алеса Качер приехала в больницу с Сандриком, так как для малышей ротавирус это опасное заболевание, очередь пару часов, детки лежат в коридорах, врачи не справляются... Страшно!" – отметила Кожевникова.
Мария добавила, что развитие внутреннего туризма – хорошая затея. Однако необходимо, как считает звезда, думать о безопасности и экологичности. Власти курортных регионов обязаны навести порядок, построить систему, которая не позволит нечистотам и мусору попадать в моря и реки. Артистка призвала поклонников объединиться, чтобы заставить ответственных лиц действовать. Сама звезда уже приняла меры.
"Несколько месяцев назад я вошла в президиум Всероссийского Общества Охраны Природы и Вас, каждого из Вас приглашаю войти", – обратилась к поклонникам звезда сериала "Универ".
Мария Кожевникова отметила, что тревожится за будущее своих детей. Напомним, у знаменитости три сына – Иван, Максим и Василий.
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