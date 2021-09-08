Вцепившийся в стакан Майков полез целоваться к Стычкину на премьере сериала "Контакт"

Звезды собрались, чтобы познакомиться с новым проектом.

Накануне, 7 сентября, состоялась премьера нового сериала "Контакт". Лента стала режиссерским дебютом актера Евгения Стычкина. Главные роли в проекте исполнили звезда культового сериала "Бригада" Павел Майков и начинающая актриса Ирина Паутова.

Познакомиться с двумя эпизодами сериала "Контакт" в московский кинотеатр "Иллюзион" приехали многие российские знаменитости. Например, звезда отечественных теленовелл Глафира Тарханова. В середине августа 37-летняя актриса уволилась из "Сатирикона", в котором проработала без малого 20 лет. Судя по всему, после ухода из театра у многодетной Тархановой появились силы и время для выходов в свет.

Также на красной дорожке мероприятия можно было увидеть звезду сериала "Физрук" Полину Гренц. Отметим, в декабре 2020 года 26-летняя актриса внезапно заявила, что устроилась работать в офис. Знаменитость трудится в сфере медиа, но о кино не забывает. Полине удается совмещать актерство с буднями офисного планктона.

На премьерный показ "Контакта" приезжал известный актер Роман Маякин. Звезду сериала "Сладкая жизнь" на мероприятии сопровождала журналистка Кристина Вайсберг. Гости вечера предположили, что у Маякина новый роман.

Исполнитель главной роли Павел Майков пришел на премьеру с женой Марией. Супруга актера, к слову, в "Контакте" исполнила эпизодическую роль.

Майков был в отличном расположении духа и с удовольствием общался с представителями СМИ. В момент создания группового фото артист так расчувствовался, что полез целоваться к стоящему рядом Евгению Стычкину. При этом Майков зажимал в руке стакан. Евгений подыграл Павлу и тоже сложил губы трубочкой.

Поздравить Евгения Стычкина с дебютом пришли певец Родион Газманов и телеведущая Виктория Боня. Также на премьере присутствовали актеры Алексей Лукин и Равшана Куркова, которые играли в сериале "Контакт" роли второго плана.

Добавим, сериал "Контакт" повествует об инспекторе по делам несовершеннолетних Глебе Барнашове. Мужчина пытается найти подход к дочери-подростку Юлии. У девочки большие проблемы в школе, отец хочет ей помочь, но не знает, как подступиться. Барнашов придумывает хитроумный план. Себе в помощники Глеб берет молодого человека, которого ранее отмазал от уголовного дела. Сериал "Контакт" стартует на экранах 9 сентября на видеосервисе PREMIER.